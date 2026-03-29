Kevin Cabado se coló en mi cabeza

Hubo un día en el que mi mente se conectó con la de Kevin Cabado. Él todavía no lo sabe, pero ese día me colé entre sus pensamientos. Fue el 2 de julio de 2025. Verano. Con el mercado de fichajes en pleno auge. Puede usted imaginarse lo que supone internarse en el cerebro de un director deportivo en ese periodo de tiempo. Y aun así me arriesgué.

Mientras viajaba entre todos los enredos de su coco, encontré un nombre que me llamó la atención por encima de los demás: Esperanza Pizarro Pagalday. Junto a él había otros tantos que tenían papeletas para acabar vistiendo la elástica blanquiazul. Supongo que en eso es en lo único que piensa un director deportivo en verano.

Tanto me llamó la atención que, antes de finalizar mi jornada laboral, huí de la cabeza de Kevin y volví en mí. Estaba en la redacción del DXT Campeón y tenía una hoja delante. En ella escribí las posibles candidatas a reforzar la delantera del Deportivo. Pero rodeé la de Espe Pizarro con la intención de, el próximo día, escribir un tema sobre su figura y sobre todo lo que significaría cerrar el fichaje de una jugadora como ella.

Pero un día después de yo colarme en la cabeza de Kevin Cabado, creo que él se metió en la mía. Porque mientras escribía sobre la atacante uruguaya, el Deportivo emitió un comunicado con el siguiente titular: "Espe Pizarro, nueva jugadora del Dépor ABANCA".

Me fastidió y me alegré a partes iguales. Cualquier compañero o compañera de profesión sabe la sensación que supone adelantarse a este tipo de cosas y acertar. Pero he de reconocer que la emoción de poder disfrutar de una jugadora como Espe Pizarro venció a la rabia. Eso, y la alegría que me produjo saber que podría escribir sobre ella de forma asidua. Así que he decidido perdonar a Kevin Cabado por infiltrarse en mis pensamientos. Quizás el director deportivo deba darle las gracias a la delantera charrúa.

Seis tantos y dos asistencias en 1.033 minutos. O lo que es lo mismo, participa de forma directa en un gol cada 129 minutos. Los mete de todos los colores. Lo del pasado sábado ya me pareció demasiado. Ante su exequipo, en un partido en el que pudo pesar lo emocional, la muy sinvergüenza se inventó un remate que me dejó boquiabierta. A mí y a todo el que vio el gol. En directo o en diferido. De espuela y haciendo que la acrobacia pareciese fácilmente imitable. A la altura de muy pocas, vamos.

Bendita locura la de Espe Pizarro. Y bendito el día en el que me infiltré en la chola de Kevin Cabado para descubrir un día antes que ella era la elegida. Ahora intentaré replicar lo que hice aquel 2 de julio. Esta vez para descubrir cuánto de avanzada está su renovación. Porque acaba contrato el próximo 30 de junio. Y a mí solo de pensarlo me entran sudores fríos.