Me lo he vuelto a creer

No tengo ninguna duda de que estoy perdida. Hace apenas dos semanas transitaba convencida en el mar de la desesperanza después de que el Dépor cayese estrepitosamente ante el Granada en Riazor (0-2). El equipo acababa la jornada cuarto, con 49 puntos, a siete del líder, el Racing y mirando por el rabillo de ojo a un Burgos que con 46 se acercaba al playoff.

Se cernía sobre el mí el manto negro del pesimismo, que tantas veces nos sobreviene a los sufridores aficionados blanquiazules, que ya las hemos vivido de todos los colores y a los que el Dépor nunca deja de sorprendernos. Temblaba ante la visita a un Alfonso Murube en el que el Ceuta se estaba mostrando intratatable y en el horizonte la visita de un Zaragoza que iba a más.

Imposible no sentir sudores fríos ante la perspectiva de cómo podía transcurrir el mes de marzo. Pero no contaba yo con que el Dépor optase por florecer, adelantándose a la llegada de la primavera. Y así asistí, con una mezcla entre incredulidad y orgullo a como el Dépor ganaba, con suspense, pero lo hacía a Ceuta y Zaragoza.

Y yo no pude nada más que rendirme a la evidencia de que el equipo blanquiazul siempre es capaz de lo mejor y de lo peor. Y en ese frágil equilibrio en el que se mueve esta vez nos ha tocado sonreír. Y ya de paso hacer un viaje al pasado. Imposible no hacerlo en el recibimiento al cuadro maño. Con cientos de aficionados jaleando la llegada del autocar del Dépor a Riazor en la previa. Reminiscencias del partido del ascenso ante el Barça Atlètic, de aquel bus ardiendo y el ‘meigallo queimado’ de nuevo.

El Dépor, ese máximo exponente del blanco o el negro y de poca gama de grises, nos ha regalado ahora dos semanas victoriosas y a prueba de descreídas como yo

También de un ambiente similar el día del ‘Albacetazo’, posiblemente para mí uno de los recuerdos más tristes de Riazor, sin desmerecer a otras desgracias vividas en el campo herculino, como los descensos a Segunda o Primera RFEF. El Dépor, ese máximo exponente del blanco o el negro y de poca gama de grises, nos ha regalado ahora dos semanas victoriosas y a prueba de descreídas como yo. Estaba ya cerca de tirar la toalla, de volver a demostrar lo agonías que soy pero ahí estaba de nuevo el plantel herculino para demostrarme que hasta el pitido final siempre queda partido.

No es que ahora piense que ya vamos a ascender de calle, ni mucho menos. Sé la cantidad de vueltas que da esta loca ‘Hipertensiones’ y que todos los equipos pasan por baches: el propio Dépor, el Castellón, el Racing... No hay nadie libre de sufrir una pájara y a las alturas de la temporada en las que nos encontramos un traspié ahora mismo puede ser peligroso.

Pero, a diferencia del titubeo con el que ha transitado durante muchas semanas el Dépor en Segunda, parece que llega ahora a este tramo final del curso con energía y sobre todo sobrado de confianza. Y con esas dos compañeras de viaje, más allá de que algunos jugadores importantes no estén o vayan a llegar justos, el equipo tiene mucho ganado. No sé si el Deportivo conseguirá el ascenso, y de lograrlo si se alcanzará o no por la vía rápida pero yo ahora mismo, que queréis que os diga, me lo he vuelto a creer.