Del Fiesta a las fiestas

No resulta complicado, en una ciudad no demasiado grande como A Coruña, tener cariño para varios equipos deportivos. Del mismo modo que los integrantes de los mismos, por regla general, cogerle cariño a una ciudad que consideran bonita, funcional y muy cómoda.

Es por ello –por el primer concepto amoroso antes expuesto– que, aunque uno sea amante del fútbol, no pueda evitar seguir –en la medida de lo posible– y celebrar –esto siempre– los (recientes) éxitos del Básquet Coruña y los (numerosos) del Liceo.

El club verdiblanco fue en su día (hace muchos días) el sustituto del mal llamado deporte rey, esa religión que congrega a decenas de miles en el recinto grande de Riazor.

Hace esos muchos días, cuando ibas al recinto pequeño un domingo por la mañana, te regalaban entradas para ir al grande unas horas después. Primero fue la resurrección del Dépor tras el largo túnel de la Segunda División (y peores). Y luego su posterior ascensión a uno de los grandes de España y de Europa. Y rápidamente los papeles se invirtieron: entradas de regalo en el recinto grande para ir al pequeño.

Los que tenemos algo más que una edad y asistimos al nacimiento, auge, (pequeña) caída y nuevo levantamiento del Liceo seguramente saboreemos y valoremos más cada título que los verdiblancos le rascan a un Barça que, hasta esta temporada, parecía inabordable salvo en ocasiones muy contadas.

Descubrí al Liceo, y con él un nuevo deporte, en 1979. Jugaba el equipo colegial en la Polideportiva de Riazor 1, la de cemento. Un domingo cualquiera, de paseo con mis padres, escuchamos barullo procedente de la Poli. Y, como la entrada era libre, echamos un vistazo pese a que el partido estaba, si no recuerdo mal, bastante avanzado. Y ya no salimos de ahí hasta la mudanza al Palacio.

En aquella lejanísima temporada, todavía en la segunda categoría nacional, el principal rival era el Fiesta madrileño, un equipo, patrocinado por una marca de lo que más tarde se llamó chuches (su chicle de fresa fue un icono de la infancia de la época), en el que jugaba José Luis Huelves, a la postre una de las grandes leyendas de la entidad herculina.

Aquel curso 1978-79 terminó con el ascenso a la ahora llamada OK Liga. La primera de muchas fiestas. La más reciente, la Copa del Rey conquistada el pasado fin de semana en Sant Sadurnì d’Anoia, no será la última. Por muchos jugadores que se lleven el Barça o el nuevo rico portugués (en otra época la pasta gansa estuvo en Italia).

El Liceo siempre sale a flote; y, cuando lo hace, es capaz de nadar más rápido que nadie. Porque nunca le faltará el cariño y el apoyo de su ciudad. Aunque solo sea con un ventrículo o una aurícula.