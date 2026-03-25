No todos valen

Qué bonito es ver cómo Riazor se emociona cuando un jugador del Fabril tiene minutos con el primer equipo. Los aplausos que Bil Nsongo se llevó el pasado sábado cuando abandonó el terreno de juego me pusieron la piel de gallina. Quizás por lo mucho que he pedido la presencia del camerunés con los mayores. Pero creo que lo que realmente me hizo feliz fue ver el apoyo de la afición a uno de la casa. Existe esa especie de conexión especial de ver cómo "uno de los nuestros" se ha ganado a pulso estar ahí, peleando por llevar al Dépor a Primera División.

Pero no nos engañemos. Bil viene de marcar dos goles en los últimos cuatro partidos. Dos dianas para iniciar dos remontadas. Una en Zubieta ante la Real Sociedad B y otra en el Alfonso Murube, contra el Ceuta. Y así es más sencillo aplaudir. El camerunés ha respondido a las necesidades de Antonio Hidalgo: inmediatez. Porque así funciona el fútbol. O rindes, o enseguida otro ocupa tu sitio. Y si no, que se lo digan a Eddahchouri o a Mulattieri.

No hay margen de error. Ni para los fichajes, ni para los canteranos. Esto va de ganar. Esto es fútbol profesional. Y la factoría Abegondo entiende desde las categorías inferiores que la formación es lo más importante, hasta que los jugadores tocan con la punta de sus dedos el primer equipo. Cuando eso ocurre, el aprendizaje pasa a un segundo plano. La competición y los resultados empujan a la instrucción hasta el fondo de la habitación.

Creía hasta hace bien poco que a los canteranos había que incluirlos en la dinámica de los mayores en contextos favorables: resultados amplios y minutos finales. Pero en el Deportivo, Abegondo se curte de lo contrario. Exigencia al máximo para llegar al primer equipo con la capacidad de rendir cuando las cosas no van bien. Porque ese se convierte en el corte idóneo para descartar o no a los que sirven y a los que no. Así de duro. Así de simple.

Vi al Juvenil A competir contra el Barcelona en la semifinal de la Copa del Rey. A pesar de la derrota, la escuadra comandada por Miguel Figueira sembró el orgullo en cada uno de los aficionados deportivistas que siguieron el encuentro. Pero quitémonos la venda de los ojos y empapémonos de ese realismo que a veces nos abruma. No todos pisarán el primer equipo. Ni la mitad de ellos lo harán. Seguramente ni un cuarto.

El Fabril ilusiona con el ascenso a Primera Federación. Como para no hacerlo. Y las redes sociales se llenan de comentarios pidiendo la presencia de muchos de ellos en el Deportivo. Pero en su día, yo también creí que la dirección deportiva se arrepentiría de dejar ir a Alejandro Alfaro. Y mire cómo son las cosas, que ya nadie piensa en él. Ni siquiera yo.