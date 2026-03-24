Insultar es lo normal

No, yo tampoco estoy libre de pecado. Estimado lector, le reconozco que en un interrogatorio con polígrafo, la máquina probablemente pitaría cuando tuviese que responder acerca de si en algún partido de fútbol he tenido comportamientos inapropiados. Por supuesto que sí.

Quizá no podré tirar la primera piedra, pero el paso inicial es admitirlo. Y el segundo, autocensurarse para poder estar mínimamente legitimado a denunciar cualquier tipo de comportamiento violento. Y más, en un entorno deportivo, una palabra que, precisamente, tiene connotaciones opuestas.

No es normal que en un estadio se escuchen cánticos deseando explosiones sobre un territorio o incendios que hagan arder una ciudad. Sucedió el pasado sábado en Riazor durante la visita del Zaragoza. Pero no fue un hecho aislado de ese día ni es exclusivo del feudo coruñés. Claro que no. No busca esta columna denunciar la actitud de la afición (permítame la generalización) blanquiazul, sino aprovechar la coyuntura para ampliar el prisma.

Ante esta realidad, no valen excusas. El ‘ellos también lo hacen’ es una justificación burda. Que otros no se comporten, no te legitima a ti a ejercer actos que no solo generan un improductivo caldo de cultivo alimentado por el odio, sino que ejercen de pésimo ejemplo para con los menores. Si no lo evitas por el prójimo, al menos repiénselo teniendo en cuenta a sus hijos, sobrinos, nietos o vecinos. Los niños y niñas tienen derecho a convivir en un entorno futbolístico de no violencia. Si no, ¿qué les aporta acudir al estadio?

No confunda mis intenciones, estimado lector. No estoy en contra de la rivalidad. Esas rencillas deben seguir existiendo, pues son la salsa del fútbol. Pero bien canalizadas. ¿Piques? Por supuesto. Pero pónganle un poco de ingenio, por favor.

Tampoco me posiciono frente al reproche a quien lo merece. Para el caso, un Isaac Fouto que, quizá por su intranquila conciencia, ha tardado casi dos temporadas en acudir a Riazor como pie de campo, pese a que los partidos del Dépor han sido habituales dentro de su franja de trabajo.

No me verá tirar de corporativismo, en este caso. Porque una cosa es defender una postura y otra faltar al respeto a una de las mayores instituciones de la liga que le da de comer.

Sin embargo, hay una notable diferencia entre mostrar pública la repulsión hacia una deleznable forma de proceder en el 'caso Fuenlabrada' y desear la muerte a esa persona. Esa línea es demasiado gruesa como para traspasarla sin ningún tipo de complejo.

Censurar y denunciar. No se trata de creerse superior a nadie, de ir contracorriente o de luchar contra imposibles. Simplemente es intentar imponer el sentido común. Es una cuestión de ética. Si no se hace desde una tribuna como esta, con posibilidad de llegar a miles de personas, ¿qué foro es el adecuado? El periodismo y los medios de comunicación también existen para esto.

Quizá lo fácil sería obviar el tema. Entender que es lo habitual. Pero también era ‘normal’ hace 20 años llamarle “mono” a un futbolista negro o “maricón” a un deportista preocupado por su imagen. Mirando hacia otro lado, sin hacernos preguntas incómodas, resultará imposible alcanzar la suficiente perspectiva. Llegar hasta un punto en el que comencemos a dejar de considerar como normales cosas que no lo son. Tampoco en el fútbol, por mucho que la multitud ejerza de parapeto sobre el que mantener el anonimato y seguir odiando impunemente.