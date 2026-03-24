Crónicas marcianas

La NASA ha anunciado que una misión tripulada por astronautas viajará a la Luna por primera vez en 54 años. El objetivo de la nueva carrera espacial frente a China es establecer una colonia humana en el satélite tan pronto como concluya esta década. Cierro el periódico y se me ocurren dos cosas. Primera: yo también pienso que la crisis de la vivienda y el precio de los alquileres en la Tierra nos obliga a tomar medidas, pero esta idea de la agencia espacial estadounidense de urbanizar otros mundos me parece una sobrerreacción. Segunda: mientras la gran potencia mundial se remanga para desempolvar los transbordadores, el Deportivo le lleva años luz de ventaja y ha puesto una pica en Marte. Es tan fuera de lo común lo que sostiene a los blanquiazules en el ascenso que solo cabe concluir que somos hinchas del primer club marciano del universo conocido.

Cuando Eddahchouri frenó mansamente con la cabeza la pelota servida desde una galaxia de distancia por Ximo Navarro, ganando posiblemente su primer lance aéreo de toda la temporada, y además lo hizo para ofrecer una bola que para sí la quisiera Fernando VII cuando se hizo popular el dicho de que “así se las servían” sus compañeros en las partidas de billar, ahí empecé a sospechar. Que después asomase Mulattieri con su natural hipotensión y acertase al fin a los siete metros de portería con un chut violento, tan poco característico, me hizo creer definitivamente en que estábamos ante la invasión de los ultracuerpos y que aquellos dos delanteros de repente tan resolutivos para marcar un gol clave eran otra manifestación más de la marcianada. Un equipo terrenal como este Zaragoza solo podía claudicar.

Tampoco es mundano que un club, equipo y afición en posiciones de privilegio se tengan que conjurar a falta de doce partidos. El Deportivo recibió a un rival en descenso como si en Riazor se fuese a dirimir una situación límite. “¿Si estos organizan algo así yendo como van, qué nos tocará hacer a nosotros?”, debieron de pensar los aragoneses a los que sí acucia una cuenta atrás hacia el abismo. Entre humo rojo y gritos enardecidos descendió Antonio Hidalgo del autocar para bañarse, esta vez sí, en energía positiva. Dése por bien empleado el corteo y toda la parafernalia de la previa si el objetivo era renovar los vínculos de cariño mutuo entre hinchada y equipo que nunca se van a romper por un quítame allá esos bodrios. El vestuario respondió con una primera parte aseadísima y con un par de golpes de genio (portero y delanteros) en la segunda.

El Dépor terminó la jornada de nuevo en ascenso directo mientras en el aire flota la pregunta de si para lo que resta de torneo será necesario desplegar siempre en casa una puesta en escena de tal calibre y convertir lo excepcional en la nueva normalidad. Visto el tamaño del premio, yo ya estoy mirando el precio de las bengalas en internet. De todas formas, conviene no adelantarse demasiado a los acontecimientos porque está la Segunda División llena de cohetes como el Castellón o el Córdoba que, sin previo aviso, se salen de la órbita.

Antes toca visitar El Molinón, un estadio que aparece como escenario en las canciones del xixonés Nacho Vegas. Se cumplen 25 años de su primer disco, “Actos inexplicables”, un título que le vendría pintiparado a esta temporada de los blanquiazules si no fuese que en Abegondo lo que suena es David Bowie y una pregunta suspendida en el aire: “Is there life on Mars?”.