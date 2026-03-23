Constipados por el Virus FIFA

El 'Virus FIFA' vuelve a irrumpir en el momento más inoportuno de la temporada. No es una novedad, pero sí una constante situación que el fútbol parece haber normalizado. Con todo en juego, cuando cada punto pesa como nunca, los equipos pierden a jugadores clave por compromisos internacionales que, en muchos casos, ni siquiera tienen gran relevancia, más allá de un reconocimiento individual del que todos nos alegramos que reciban los futbolistas de nuestros equipos.

A falta de once jornadas para el final, con ascensos, descensos y objetivos importantes en juego, las plantillas dejan de competir en igualdad de condiciones y los clubes ven cómo, sin posibilidad de réplica, pierden piezas clave. Esta mañana, al llegar a la redacción, mis compañeros y yo comentamos este asunto desde la lejanía de ver cómo le afectaba al resto, sin contar con que el Deportivo pudiera perder a algún futbolista. Con Yeremay sin ya poder ir a la sub-21 por edad y David Mella lesionado, por un momento se nos olvidó ese central carismático que comparte peinado con Jules Koundé. Fue en ese momento cuando el club blanquiazul anunció la convocatoria de Lucas Noubi con Bélgica sub-21.

Segundo en la clasificación y en puestos de ascenso directo, no es solo que el equipo coruñés pierda a un jugador que ha sido titular en diez de las últimas trece jornadas, sino que lo hace en un momento en el que Antonio Hidalgo tiene serios problemas para armar una línea defensiva que no ha dejado de variar a lo largo de la temporada.

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Con el regreso de Loureiro todavía en el aire tras sufrir un esguince en el Alfonso Murube, el técnico catalán no podrá alinear a Noubi ni este fin de semana en El Molinón, ni el martes en Riazor ante el Córdoba. Es en este instante cuando todos los ojos miran a Dani Barcia y Arnau Comas. El primero no atraviesa un buen momento de forma, con solamente seis minutos disputados en 2026, y el segundo dejó mejores sensaciones ante el Zaragoza, aunque sin terminar de convencer. Y con esta comprometida situación en la retaguardia blanquiazul, toca decirle adiós al belga para que dispute un partido clasificatorio para la Eurocopa sub-21 ante Austria y otro amistoso frente a Países Bajos. Es decir, que mientras el Deportivo está más cerca que nunca de regresar a Primera, Noubi estará jugando un partido de nula relevancia en el Seacon Stadium de Venlo.

Que no se me malinterprete, me alegro mucho por él y una convocatoria con tu país siempre es un símbolo de orgullo y reconocimiento. Pero en un momento crucial del curso, y teniendo en cuenta que en su última cita con Bélgica en el mes de octubre no disputó ni un solo minuto, da rabia ver cómo tu equipo pierde a un jugador clave para que se quede en el banquillo.

Pero, como se suele decir, no se consuela quien no quiere. Si echas un vistazo a la situación del Racing de Santander, que solo se vaya uno quizá te parezca incluso una fortuna. Y es que el líder de la categoría, que además cayó el pasado sábado ante el Albacete y afronta un tramo en el que no puede permitirse más tropiezos, pierde nada menos que a cinco futbolistas: Eriksson, Guliashvili, Puerta, Peio Canales y Salinas. Una sangría difícil de asumir para cualquier plantilla, por muy amplia que sea.

Como cada vez que llega este punto del curso, es inevitable que se reabra el debate. ¿Tiene sentido que estas ventanas internacionales se mantengan en momentos tan decisivos del calendario o debería proteger a los clubes y garantizar que los equipos puedan competir con todos sus recursos disponibles? No se trata de cuestionar el orgullo de representar a una selección, ni de restar valor al fútbol internacional. Más bien, se trata de coherencia y de comprender que el desenlace de las competiciones domésticas merece el máximo respeto. También por parte de los propios clubes en el caso de Segunda División, que en lugar de quejarse cada año con la boca pequeña porque la Liga no se pare, podrían proponer alguna solución durante el verano.

El 'Virus FIFA' no es solo una situación puntual. Es un problema estructural y, mientras no se tomen medidas, seguirá condicionando temporadas, clasificaciones y dejando la sensación de que no todos compiten en igualdad de condiciones cuando más importa. Pero qué podemos esperar si, el año pasado, después de todo el curso al servicio del Almería, la baja de Santos Borré dejó al equipo andaluz sin Luis Suárez, máximo goleador de Segunda, para el playoff de ascenso por la llamada de Colombia, que se estaba jugando la clasificación al Mundial 2026. ¿Y qué pasó? Que Luis Suárez solo jugó 45 minutos de un partido, el segundo lo vio desde el banquillo, y el Almería continuó una temporada más en Segunda División.