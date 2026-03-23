Bil sube al ring y transforma la pelea del ‘9’

El Deportivo se reencontró con la victoria en Riazor en una de esas noches especiales de las que uno se acuerda a final de temporada si se terminan cumpliendo los objetivos.

El deportivismo respondió en masa al recibimiento organizado por el club. Una idea que suponía un win-win para todas las partes: el triunfo final. Para llegar a él hubo que picar piedra y, al contrario que otros días, aguantar de pie todos juntos el primer golpe. El Zaragoza se adelantó en su primer disparo a puerta, pero los ánimos de la grada no desaparecieron. Al revés, fueron a más. Conocedores de lo que había en juego y de la inyección anímica que necesita el vestuario— Hidalgo reconoció hace unas semanas en rueda de prensa que el equipo se había bloqueado en alguna ocasión por tener la confianza baja—.

“Una victoria que parte de la afición”, agradeció Hidalgo. De la afición y del despertar de los delanteros. El jaleo desde antes del comienzo del encuentro desperezó a los tres puntas con ficha del primer equipo. Eso, y la llegada de un joven camerunés desde el Fabril que le ha quitado la silla a todos.

Bil Nsongo llegó para quedarse un puesto que lleva siendo objeto de debate desde hace meses. Nadie hacía méritos para adueñarse del nueve, pero la llegada de un ‘becario’ hambriento ha transformado una batalla a la baja a una guerra por todo lo alto. La realidad le comió a Zakaria Eddahchouri, que vivía de rentas desde noviembre. El neerlandés pasó de titular a invisible. De primera opción a última.

Los tres puntos sumados ante el Zaragoza no se entienden sin el buen hacer de los Bil, Stoichkov, Mulattieri y Eddahchouri. Al fin Riazor tuvo una actuación a la altura de un equipo que aspira a subir a Primera División. El delantero gaditano, además de anotar el 1-1, firmó su mejor encuentro como blanquiazul. Inspirado el regate, con una correcta lectura de los movimientos en consonancia a los de Altimira y Ximo y acertado de cara a gol. Quizás jugar cerca de Bil, un ariete que “personalmente me gusta mucho”, le beneficia. Él no anotó, pero llevó al límite a un Pablo Insua al que le comió la tostada. Giros con una velocidad no vista hasta antes y gestos de delantero de mucho nivel, por ejemplo la manera en la que atacó el primer palo y dejó al exdeportivista en el sitio. Ambos abandonaron el campo de la mano y dieron paso a la dupla que resultó decisiva.

Una dejada y una volea perfecta que cerraron una noche a imitar en los seis duelos que quedan en el coliseo. Con más o menos minutos, todos cumplieron. El entrenador hablaba de la importancia de forzar situaciones (siempre) que rebelasen al jugador. Parece que las dos titularidades de Bil les ha picado el orgullo y, ahora que ven el peligro, enseñan el colmillo.

Es una de las mejores noticias que podían recibir los seguidores. Llegan a tiempo de todo y en buena dinámica gracias a la competencia interna. A lo mejor, como decía Rocky Balboa, “solo necesitaba un rival que me obligara a entrenar de verdad“.