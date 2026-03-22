Pese a la (casi) irresistible sensación de comentar lo sucedido en el Ateneu Agrícola de Noia –gracias Liceo, una vez más–, en el enésimo episodio esperpéntico sufrido por los verdiblancos en medio siglo de experiencias surrealistas en pistas catalanas, prefiero rescatar lo más positivo de un sábado fantástico –pese a todo– para el deporte coruñés.

El Liceo luchará por su undécima Copa del Rey frente a un inesperado rival, el Calafell, que tumbó al Barça en la tanda de penaltis. Y el Deportivo y el deportivismo demostraron que van a por todas, que no sueñan ni esperan que el ansiado regreso a Primera les caiga del cielo. Aquí es donde entra la frase que titula este artículo. Another football is possible es el lema que escogió el Eibar para distinguirse en el balompié moderno. El equipo de una población minúscula asentado en la élite siendo un club de toda la vida en todos los aspectos menos en el directivo y económico.

Otro fútbol es posible también sobre el terreno de juego, como demostraron el Deportivo y el deportivismo ante el Zaragoza. La influencia del factor ambiental ha disminuido en el fútbol de hoy en día, pero el clima creado en Riazor antes y durante el partido es de esos que envuelve a cualquier equipo y lo empuja a dar un poco más en pos de su objetivo. La cosa no se queda ahí, porque al fin pudimos ver ‘otro’ Deportivo. Un Deportivo capaz de esperar su momento y, sobre todo, de encontrar el camino del gol por otros derroteros que quien firma este artículo lleva tiempo reclamando como alternativa tan válida como todas las demás para alcanzar la victoria. Jugar en largo no es ninguna vergüenza. O como poco no debería serlo. Aunque en estos tiempos donde parece que lo que mandan son la pulcritud, el buenismo, el mensaje y la imagen –en todos los ámbitos, no solo en el fútbol– esté tan denostado como los defensas que son defensas, los disparos desde fuera del área y el tackling.

Sí, el Deportivo derrotó al Zaragoza gracias a una acción de juego directo. Lo de Ximo no fue un pelotazo, sino un balón largo, un pase –eso sí, con mucha menor probabilidad de éxito que dársela a Mario Soriano, que corría unos seis metros a su izquierda–, en busca de la espalda de Insua y la cabeza de Eddahchouri, de unos 35 metros. Dejada de cabeza del neerlandés hacia atrás y empalme en carrera con la derecha de Mulattieri. Una acción casi tan vieja como el propio fútbol que, por lo visto y afortunadamente, sigue dando resultados siglo y medio después pese a la dictadura de la expectativa de gol, el porcentaje de pases precisos y el número de toques dentro del área rival.

Moraleja: en la vida, a veces, tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero que debemos hacerlas por un bien propio y común.