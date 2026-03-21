Hacer cualquier tipo de elucubración basada en estadísticas, en precedentes, en resultados históricos, en estados de forma, en las imperiosas necesidades de cada equipo, en los tramos finales de cualquier campeonato suele ser un ejercicio inútil. En el caso de la Hypertensiones, el asunto se eleva a la máxima potencia. Viene esto al caso de que el deportivismo se ha desatado los machos y ya manifiesta sin cortapisa alguna su deseo e incluso necesidad de regresar a Primera División de inmediato. Porque ocho años son muchos años de ausencia y porque las penurias atravesadas durante esta casi década –que se dice pronto– así lo merecen. Vamos, que queremos ascender, como decía un viejo anuncio de cosmética, “porque yo lo valgo”. Y también porque vivimos y sufrimos la era de la inmediatez, que como todo en esta vida tiene su parte buena y su parte menos buena.

Querer todo para ya no es bueno. Como tampoco es bueno eso de pensar (y querer) ascender en febrero. Un latiguillo que se hizo popular entre los deportivistas durante los cuatro años del barro y que a veces –solo a veces, afortunadamente– da la sensación que ha caído en el olvido. Ni el Deportivo ni nadie tuvo, tiene o tendrá equipo para lograr semejante hazaña. Bórrela de su cerebro.

Hoy recibimos la visita el Zaragoza, y cualquier cosa que digamos sobre los maños y sobre nuestro propio equipo amenaza en volverse en nuestra contra. Llegamos al momento en que no se puede decir una cosa y tampoco todo lo contrario. Los aragoneses amenazan con igualar su mejor racha de la temporada. Tres victorias consecutivas, una cosa loca. Llevan dos. La primera contra un decadente Cádiz, que le costó la cabeza –ya tardaba– al bueno de Gaizka Garitano. La segunda, frente a un Almería que venía de sumar 16 de los 18 puntos posibles en las seis jornadas anteriores. Ya sabe usted, así se las gasta nuestra querida Hypertensiones. ¿Y el Deportivo? Pues no ha ganado ni la mitad de sus partidos en Riazor, donde ha sumado solamente 7 de los últimos 21 puntos en litigio, incluida la derrota ante el Granada en su última puesta en escena delante de su parroquia.

Y que el Dépor, pese a ese rendimiento como local, está en la pelea por el ascenso. Y el Zaragoza, pese a haber levantado la cabeza y estar en la pomada de la lucha por la permanencia, continúa en posiciones de descenso. Todo ello motiva al deportivismo, que tiene en su libreta muchas deudas a cobrar. Así que el deportivismo ha decidido que el primer partido en el que va a recibir al bus del equipo como en las noches de gala, el encuentro que además inicia la recta final hacia la conclusión del campeonato, sea el de esta noche frente a los maños. Maños que, dicho sea de paso, proliferan más en las oficinas de Abegondo que en las de La Romareda. Ya sabe, cosas de la Hypertensiones.