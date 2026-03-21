Difícilmente la apertura de una historia puede superar el arranque de ‘Malditos Bastardos’, como igual de complicado es encontrar un duelo con la carga emocional, la rivalidad y con tantas cuentas pendientes como la visita del Zaragoza a Riazor.

Los casi 25 minutos con los que se inicia el sexto film de Quentin Tarantino ya convierten a la película en una obra mayúscula. Ese paisaje de la campiña francesa. La paz de la que disfruta el granjero Monsieur LaPadite, junto a sus hijas, que hace añicos la visita del coronel nazi Hans Landa, encarnado por un insuperable Christoph Waltz que ganó el Oscar por su actuación. La tensión que crece a cada segundo, hasta resultar asfixiante, insoportable, y que deriva en un éxtasis de violencia que justifica el odio y la sed de venganza de Shosanna Dreyfus, la joven judía que es testigo de la ejecución de toda su familia. Un arranque, inspirado en ‘El Bueno, el Feo y el Malo’ (la que Tarantino considera la mejor película de todos los tiempos), que para muchos se encuentra entre las mejores escenas iniciales que ha parido el cine, y que, para mí, es sencillamente la mejor.

Solo de recordar esos casi 25 minutos de puro arte se me pone la piel de gallina, igual que un hormigueo recorre mi cuerpo cuando pienso en el partidazo con sabor a historia y ‘vendetta’ de este sábado en Riazor.

“Todos tenemos la sensación de que el Zaragoza va a un terreno muy hostil”, asegura en el ‘¿Cómo nos ven?’ de esta semana, en nuestro diario, Pablo Carreras, periodista de Radio Marca en la capital aragonesa.

Hubo un tiempo en el que no fue así, a pesar de que el Dépor y el club maño son dos históricos que se han enfrentado en 80 partidos oficiales desde el inicio de los tiempos. Pero todo se empezó a torcer en el verano de 2007, cuando el Zaragoza trató de fichar a Coloccini y Lopo, la pareja titular en el eje de la zaga blanquiazul.

Un segundo capítulo estropeó las relaciones aún más. Fue el 31 de agosto de 2009, cuando a falta de diez minutos para que se cerrara el mercado de fichajes, la entidad aragonesa ejecutó la opción de recompra sobre Ángel Lafita para que el jugador zaragozano regresara a casa. Eso sí, pagó un precio menor al que le correspondía, motivo por el que el Dépor llevó el caso a los tribunales, que en junio de 2011 dieron la razón a los coruñeses.

Aún quedaba aquel Levante-Zaragoza de la última jornada del curso 2010-11, sobre el que planeó la sombra del amaño, que selló la permanencia de los maños en Primera y provocó el descenso de los herculinos a Segunda División.

Tres episodios que convirtieron al equipo zaragocista en enemigo para siempre.

Por si fuera poco, esta temporada el club maño no cedió ninguna entrada a los aficionados blanquiazules en la primera vuelta, así que el Dépor le ha pagado con la misma moneda para el encuentro de esta noche. Un duelo que recuerda al de las grandes citas. Porque se trata de la primera de las doce finales que afrontará el equipo de Antonio Hidalgo en su intento de regresar a la élite por la vía rápida. Por el recibimiento que la afición coruñesa ha preparado para sus futbolistas antes del partido. El último gran cortejo tuvo lugar el 12 de mayo de 2024, antes del duelo contra el Barça B que culminó con el ascenso a Segunda. Y por todas las cuentas que el deportivismo quiere cobrarle a un Zaragoza que se juega mantener vivo el sueño cada vez más complicado de la permanencia.

La historia de este sábado no es tan dramática como la de ‘Malditos Bastardos’, pero sí lo suficientemente emotiva e histórica para desear que tenga un cierre similar, con la genial frase del teniente Aldo Raine: “Creo que esta podría ser mi obra maestra”.