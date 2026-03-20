A su debido tiempo

El Deportivo ha decidido afrontar el tramo final de la temporada como si ya no hubiera margen de error. “Doce finales”, una frase que no para de repetirse en redes sociales e incluso entrevistas y ruedas de prensa desde que el árbitro indicó el final en el Alfonso Murube. Un mensaje que busca movilizar a la afición blanquiazul y reforzar la motivación del vestuario con una intención clara: no perder el foco y el objetivo ni un solo segundo. Si te dejas encandilar por esa nube de ensueño, que no deja de ser fruto de la ilusión de regresar al fin a Primera, y de verse más cerca que nunca, es probable que te sorprendas cuando eches un vistazo al calendario y te des cuenta de que todavía estamos en pleno mes de marzo.

Y es en ese momento cuando me surge la duda de si no será demasiado pronto para dejar a un lado la calma e instalar un clima que pueda generar una presión añadida para los protagonistas. El Dépor está en puestos de ascenso directo y depende de sí mismo para, en el mejor de los casos dentro de algo más de dos meses, volver a la élite. Pero precisamente por eso, por el margen aún existente, parece arriesgado cargar al equipo con una situación propia de las últimas jornadas.

Quedan doce partidos, una cifra considerable, y convertirlos todos en “finales” puede acabar siendo contraproducente, especialmente para un grupo que no ha destacado por su regularidad y fiabilidad en su casa. Porque si algo está marcando la temporada blanquiazul es esa contradicción: el Dépor se está sintiendo más cómodo lejos de Riazor, quizá por quitarse cierta carga emocional que le supone no querer fallar delante de su gente. Como es lógico, en el estadio coruñés la exigencia se multiplica y, sobre todo, cuando en el minuto 20 de partido puede comenzar una oleada de silbidos, de gente cansada de ver a su equipo no hacer buen fútbol y con el miedo instalado en sus mentes ante la posibilidad de que no sea suficiente de cara a un hipotético playoff, al no haber conseguido vencer a prácticamente ninguno de los rivales de la parte alta de la tabla.

Por eso, introducir ahora un discurso de “todo o nada” puede intensificar una presión que ya de por sí está presente. El club ha preparado un recibimiento especial para este sábado ante el Zaragoza, en el que una marea blanquiazul acompañará al autobús en la llegada del equipo al estadio. Como ya se ha visto tantas otras veces, la imagen será imponente y emocionante, porque la afición del Deportivo no falla bajo ninguna circunstancia. Pero la pregunta es inevitable: ¿Qué pasa después? ¿Se mantendrá ese nivel de intensidad y se hará el mismo recibimiento las seis jornadas que quedan en casa? Y sobre todo… ¿No perderá fuerza de cara a un partido realmente decisivo?

A mí, personalmente, me da un poco de miedo que, si todo se convierte en una final, se termine generando una sensación de que nada lo sea realmente. O de frustración si los resultados no acompañan de inmediato. Y, sobre todo, que en los futbolistas que visten de blanquiazul, se genere una sensación de urgencia, de no haber margen o de que no hay segundas oportunidades. Porque realmente, todavía hay tiempo para que pase de todo en esta Liga que es la ‘Hypertensiones’.

Hay pocas cosas más bonitas para un aficionado al fútbol que ver a su equipo y a su gente unidos, recorriendo el mismo camino de la mano y creyendo juntos en un mismo objetivo. Por supuesto, para el que vaya dentro de ese autobús, será impresionante ver el apoyo, la ilusión en las caras de niños y mayores y el empuje de una ciudad que comparte un mismo sueño. Pero creo que esa lealtad, ese compromiso y esa fidelidad incondicional, la hinchada blanquiazul ya la ha demostrado en muchas e incluso muy complicadas situaciones. Aunque a veces protesten, en recientes ocasiones con razón, a cualquier futbolista que defienda el escudo del Deportivo nunca le faltará el apoyo de su afición. Y por supuesto que la iniciativa del club nace de una ambición lícita y lógica, pero puede que quizá esa buena intención pueda llegar a pecar de precipitación. Porque al final, en el fútbol, como en la vida, las cosas deben ir a su debido tiempo y no por mucho madrugar amanece más temprano.