La búsqueda de la excelencia no concede un solo segundo de relajación. Sea el objetivo de esa búsqueda intentar ser el mejor director de cine del planeta o finalizar la Segunda División en una de las dos primeras plazas que conceden el billete del ascenso directo a la élite. La gloria requiere mucho talento, pero también un esfuerzo incombustible para no rendirse cuando el éxito o el premio se escapan, después de haber estado tan cerca. ‘Una batalla tras otra’, título del décimo largometraje de Paul Thomas Anderson, resume a la perfección lo que supone ese propósito de tocar el cielo, tanto si eres, posiblemente, el cineasta estadounidense más talentoso de la actualidad, como, en el caso del Deportivo, una de las mejores plantillas de la categoría de plata y uno de los principales candidatos al ascenso.

El prodigio californiano fue el gran triunfador de la gala de los Oscars celebrada la madrugada del pasado domingo al lunes. Su film conquistó seis de las trece estatuillas a las que aspiraba. Y brilló en las tres categorías más importantes, película, dirección y guión adaptado. Pero para ser reconocido por la Academia, atrás quedaron 30 años al frente de las cámaras, desde que dirigió su primera película, nueve largometrajes y un total de once nominaciones en las que se estrelló contra el poste. Tres veces optó a mejor película sin lograrlo, con ‘Pozos de ambición’, ‘El hilo invisible’ y ‘Licorice Pizza’. Otras tres se quedó a las puertas de ser nombrado mejor director. Y hasta en cinco ocasiones sus guiones aspiraron al Oscar sin lograrlo. Dos de ellos, con esas maravillas tituladas ‘Boogie Nights’ y ‘Magnolia’, que aun a día de hoy cuesta entender que no se alzaran con la estatuilla y, en el caso de ‘Magnolia’ que, encima, nos regaló la mejor actuación de Tom Cruise en toda su carrera cinematográfica.

Hasta la madrugada del pasado domingo al lunes, PTA no tenía ningún Oscar, y ahora posee tres de una tacada. Ya sabíamos que es un genio, con o sin premios, pero al menos ahora puede exhibirlos en el museo de su casa, como el Dépor sus títulos. Y como no pueden hacer otros.

De encadenar una batalla tras otra sabe mucho el conjunto coruñés, quien intenta retornar a la élite ocho años después de haberla abandonado. El camino ha sido largo y durísimo. Un casi ascenso en 2019; la caída al barro en 2020 que nadie podía imaginar que duraría cuatro temporadas; el retorno al fútbol profesional; y, por fin, en este segundo año consecutivo en Segunda visualiza la posibilidad de regresar a Primera, pero con un camino de subidas y bajadas en el que tan pronto un equipo sueña con la gloria, como a la siguiente cita pelea por no descolgarse del playoff. Doce jornadas ha tardado en recuperar su plaza de ascenso directo. Llevamos 30 semanas de competición y quedan doce más. Doce finales en las que el equipo de Antonio Hidalgo depende de sí mismo para saborear el éxito, pero siendo consciente de que cada partido será como una batalla.

Resta lo mejor, el desenlace, que confío en que sea feliz. Si no, al menos que me proporcione una sensación como la sentencia de otra de mis películas favoritas de los últimos Oscars, ‘Sinners’. El valiente, imprevisible y magnífico film de Ryan Coogler que no dejó de sorprenderme durante los 137 minutos que dura y que, aunque no ganó, me hizo reír, alucinar y volver a amar el cine.

“A veces pienso que esa fue la mejor noche de mi vida. Durante algunas horas fuimos libres”, dice uno de sus personajes. Pues eso quiero yo el 31 de mayo.