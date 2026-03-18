Segunda evaluación

El paso por la escuela y el instituto te acostumbra a recibir calificaciones en Navidad y cuando el verano está a la vuelta de la esquina, pero también en ese momento intermedio que suele coincidir con la Semana Santa. Aunque parece la evaluación menos importante, suele mostrar la tendencia con la que llegas a final de curso y me tomo la licencia de adelantarla un poco para los equipos de ‘O Noso Fútbol’. Como en los dos anteriores artículos de esta entrega, me centraré en Segunda y Tercera RFEF, con un ojo en el grupo 1 de Preferente Futgal.

Primera evaluación Más información

En mi apuesta inicial de septiembre señalé como candidatos a revelación al Bergantiños y al Montañeros, clubes a los que di un notable alto allá por diciembre. Pues bien, después de sumar 9 puntos de 33 en lo que va de 2026, al equipo carballés solo le da para el suficiente en este tramo de la temporada. En la nota media sigue rozando el notable al ver más cerca el playoff que los puestos de descenso, pero la clasificación de la segunda vuelta le sitúa momentáneamente en la penúltima posición. La importante baja de su estrella Marru, la competitividad ante equipos como Gimnástica Segoviana y Fabril, y la reacción del pasado domingo ante el Burgos Promesas (3-0) le dan para un aprobado que espera mejorar en las siete jornadas que restan por disputar.

Quien no se ha movido del notable alto es el Montañeros, que hasta el momento está funcionando como un reloj suizo. Era octavo en diciembre y en esa misma posición continúa cuando la primavera está a punto de comenzar. El equipo de Elviña se sigue mostrando muy difícil de batir (sus dos derrotas llegaron en los últimos minutos) y solo necesita alguna victoria más para llegar al sobresaliente y estar en la pelea por el playoff de ascenso hasta el final. Un objetivo ambicioso, pero esa es la mentalidad que les ha llevado a estar tan lejos de la zona roja siendo un recién llegado a la categoría. En su caso también perdió a Unai, uno de sus mejores jugadores, pero el natural paso de Carreira de la suplencia a la titularidad —un caso similar al de Miguel Real— muestra que toda la plantilla está enchufada.

Antes de hablar de la otra parte de la apuesta, es justo reconocer que el Arteixo también llega al derbi de este jueves con un notable alto bajo el brazo. El equipo rojiblanco empezó al ralentí, pero tras sumar tres victorias y un empate en A Lomba en sus cuatro últimos partidos, ahora se ve a solo dos puntos de los puestos de playoff. Tiene la permanencia casi garantizada y es un tick verde en la aseveración de que nadie descendería. También lo tienen garantizado Órdenes, San Tirso, Betanzos, Sofán y Paiosaco —este tras voltear un flojo inicio—, equipos de Preferente Futgal cuya ocupación es intentar entrar en playoff.

Por tanto, queda la duda del Victoria, que parte con tres puntos de ventaja sobre la zona roja en dicha categoría y no está fallando en los partidos claves, y de un Silva que aumenta su calificación en Tercera RFEF. Merece, cuando menos, un bien. Y no tanto por haber recortado dos puntos con la zona de permanencia, sino por el amor propio que mostró en partidos de máxima dificultad: Arosa, Somozas, Compostela, Boiro… Le queda lo más difícil, acabar en buen puerto, pero no se le podrá reprochar no haber estudiado.