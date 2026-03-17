Un sueño que colorea la recta final

La vena del optimismo ha vuelto a regar mi cuerpo de arriba a abajo. No es por ser ventajista ahora que estamos en puestos de ascenso directo doce jornadas después, más bien por pertenecer a uno de esos jóvenes que no se aclaran. Todo lo dicho anteriormente, ahí queda. No cambio ni una coma sobre mis diferentes puntos de vista — tan entendibles como debatibles, al final es fútbol y no hay una certeza absoluta nunca en las opiniones— sobre el estilo de juego y el estado de forma, o mental como dejó entrever Antonio Hidalgo en la última rueda de prensa en Abegondo, de varios jugadores de la plantilla, llamados a aportar cosas que no están cumpliendo.

Pero hoy no toca abrir ese cajón. Bastante pesado es. Entramos en las doce últimas jornadas de Liga y, tras echar un vistazo de forma pausada a lo que queda por delante, hay motivos para sonreír y ver que el ascenso está muy cerca.

Insisto, en este artículo no vamos a hablar de las críticas del juego. No corresponde a esta ventanilla. La de sembrador de ilusión en la que hoy me he despertado. Y eso que no me olvido de la lesión de David Mella y Yeremay. Compartiré mi truco y los posteriores pasos que me han llevado a pisar hoy un mundo lleno de colores y fantasía, porque se que a ti también te gustaría estar en mi ‘mood’.

El dato clave es que el Deportivo solo perdió dos partidos de los doce que quedan en la primera vuelta. Fueron contra Málaga y Huesca. Los andaluces rompieron la racha de nueve choques sin conocer la derrota que mantuvieron los de Antonio Hidalgo al principio de la competición. Los oscenses, que llegaron a Riazor en puestos de playoff e instalados en una realidad utópica, ahora luchan por salir de los puestos de farolillo rojo.

Las otras diez citas contra rivales a los que se enfrentará de nuevo se dividieron a partes iguales en empates y victorias. En la primera subcategoría están el Burgos, Leganés, Cádiz, Valladolid y Las Palmas. Madrileños, gaditanos y vallisoletanos atraviesan en un momento muy diferente al de los respectivos partidos de ida. Lejos les queda el primer vagón de la clasificación. Mucho les pesó la falsa etiqueta de candidatos al ascenso. Los burgaleses mantienen la misma regularidad y de los canarios no hace falta hablar, porque quizás en la última jornada ya esté todo el pescado vendido.

Cinco victorias que repetir, cinco igualadas con muchos motivos para mejorar la puntuación y solo dos derrotas por recordar. Además, tocará jugar contra tres de los cuatro equipos que ahora ocupan puestos de descenso, y a los dos siguientes por encima.

Siete partidos en los que Riazor tendrá que apretar e intentar que sus jugadores no lo confundan con la presión o exigencia. El ejercicio de cerrar los ojos, contradiciendo el título de mi sección, está hecho, ahora solo falta dejar volar el sueño y que el tiempo haga el resto.