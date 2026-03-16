¿Y los 28.000 durante las obras?

Muchas ilusiones se desvanecieron ayer entre los que amamos el fútbol y el deporte en general. Que tu ciudad sea sede de uno de los grandes acontecimientos deportivos del planeta no es algo que se pueda ver muy a menudo. De hecho, A Coruña podría haber experimentado esa sensación por segunda vez casi medio siglo –que se dice pronto– después de la primera, que ahora vuelve a ser la única.

Nunca he ido a un Mundial fuera de España –solo estuve en el de Naranjito, aunque era un renacuajo–, pero sí a unos Juegos Olímpicos. La experiencia de hace año y medio en París puede calificarse de muchas maneras, pero ninguna negativa. A nivel operativo, un puñado de detalles. El cercanías que tomaba cada día desde Verneuil-sur-Seine –a 40 kilómetros de los Campos Elíseos, una distancia respetable– pasaba cada ocho minutos. En los días más calurosos, voluntarios olímpicos regalaban botellines de agua en el metro. Los transportes públicos –incluído el cercanías, junto a metro y bus– los pude usar ilimitadamente durante una semana por 62 euros, menos de 9 al día. A nivel general cabe señalar que fueron unos Juegos sostenibles, sin obras faraónicas, con la mayor parte de sedes ya construidas con anterioridad y otras levantadas de manera provisional en lugares icónicos de la capital francesa. El balance económico del Comité Organizador arrojó unos beneficios de 76 millones de euros. Otra cosa fue lo que dijo el Tribunal de Cuentas francés, que habló de 6.650 millones de euros de gasto público –700 más de lo previsto– y de un retorno de solo 293, a lo que la organización respondió que en esas cifras se incluyen multitud de gastos que no tuvieron que ver directamente con el evento, como ampliaciones de líneas de metro, soterramiento de líneas de eléctricas e incluso construcción de colegios.

Con esto quiero decir que me resulta poco creíble que el Riazor mundialista supondría proporcionalmente un mayor gasto para Ayuntamiento, Xunta y Gobierno central que los Juegos Olímpicos para París y las administraciones francesas. Eso sí sucedió, por ejemplo, en los inexplicables Juegos de Atenas, con decenas de sedes que rápidamente cayeron en desuso. ¿Pero iba a caer en desuso un Riazor para 40.000 espectadores? Siempre pongo el ejemplo de Anoeta y la Real Sociedad, que con una ciudad menos habitada que A Coruña y un área metropolitana similar, promedia 31.258 espectadores por partido en las cinco últimas temporadas –excluidas aperturas parciales durante la pandemia– tras alcanzar los 40.000 asientos con su última reforma, en 2019. En las cinco anteriores (2014-2019), la asistencia media al recinto donostiarra fue de 10.000 aficionados menos: 21.186 por encuentro. Números cantan.

A Coruña ha dejado pasar el tren mundialista, entre otros motivos, por temor a la sensación de vacío en los partidos de un Dépor que apunta a volver más pronto que tarde al baile de los poderosos. A volver a abrir las puertas de su hogar, tras casi un decenio, a Barça, Madrid y Atlético. Con todo lo que conlleva su fiel y multitudinaria masa social. Difícil de creer. Y difícil de digerir. Claro que otra de las razones parece plenamente justificada: ¿dónde metemos a los 28.000 socios durante las obras?