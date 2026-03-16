Las sinrazones del calendario

A ver cómo lo explico sin que suene a excusa. Hablo de la sinrazón del calendario de las últimas jornadas de Primera FEB.

Es evidente, pese al enorme potencial del Palencia, que el Básquet Coruña también tropezó contra sí mismo. Mejor dicho, contras sus propias limitaciones.

Tres partidos en seis días no tiene sentido. Y menos cuando algunos equipos que jugaron el martes no volvieron a hacerlo hasta el domingo, mientras que el líder se vio obligado a saltar a la pista, fuera de casa, menos de 72 horas después de haber ganado en Ourense.

Desconozco de quién es la culpa. De la Federación Española de Baloncesto o del club castellano, en este caso con la intención de obtener una ventaja sobre el rival. Este supuesto, sin parecerme –ni de lejos– noble, al menos lo considero un motivo justificado. Si el responsable fue la FEB, no encuentro ninguno.

Hay que contar, además, con que un buen puñado de jugadores de Primera FEB están con casi un mes de Ramadán encima. Por si alguien aún no sabe qué es: solamente se puede comer y beber antes del alba y después del atardecer.

Un hándicap especialmente importante, por más que se tenga controlado de muchos años, para gente tirando a alta o muy alta que, dependiendo de la hora del encuentro, se ve obligada a mover muchos centímetros y muchos kilos sin haberse alimentado.

Es el caso de los tres pívots del Básquet Coruña, Mus Barro, Ilimane Diop y Abdou Thiam, quienes en Palencia fueron una sombra. Lógico. rendir a un nivel satisfactorio –sin contar los entrenamientos– en menos de una semana se antoja una (casi) utopía para cualquier cuerpo deficientemente nutrido. Incluso puede ser peligroso para la salud del deportista.

Y ya que estamos, recordar que el calendario también deparó, en el momento de confeccionarse, una buena faena al equipo de Carles Marco: descansar la última jornada de la fase regular. Así que podría tener que jugarse el ascenso directo sin poder hacer nada.

En las ligas actuales, tan profesionalizadas ellas, los sorteos de los partidos han dejado de ser puros para convertirse, a quien le toca, en la misma palabra pero cambiando la tercera letra. Los organismos (in)competentes se las ingenian para colocar ciertos partidos cómo más le conviene, Por diferentes motivos.

Cuando se sorteó el de Primera FEB se sabía de sobra –los propios rivales no se cortaron en decirlo– que el Leyma iba a ser uno de los favoritos. No va de pedir un trato de favor, sino de coherencia. O de volver al sorteo puro y que sea lo que la providencia quiera.