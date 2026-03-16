El canguelo de la albiceleste

Una conocida expresión popular afirma que “el miedo es libre”. Seguramente esta máxima planeó por la cabeza de algún dirigente en los últimos días para evitar la disputa de la Finalissima, partido que debían protagonizar el viernes 27 en el Lusail Stadium de Doha (Catar) las selecciones de Argentina y España, campeonas de la Copa América y la Eurocopa respectivamente.

La guerra iniciada en Irán hace escasas semanas provocó que el esperado duelo modificase su sede, algo lógico por el peligro de jugarse en donde estaba previsto en un principio. Las partes implicadas –Conmebol, Asociación del Fútbol Argentino (AFA), UEFA y Real Federación Española de Fútbol– se pusieron manos a la obra para tratar de encontrar una solución, pero al final no ha podido ser. Según afirmaron la Conmebol y la AFA “no fue posible alcanzar un acuerdo final para la realización del partido al no aceptarse la alternativa de fecha solicitada dado el poco tiempo disponible”.

El mundo del fútbol está decepcionado y no son pocos los aficionados que van más allá del argumento dado por la Conmebol y la AFA al considerar que el encuentro se ha cancelado por el temor a una derrota de la Albiceleste ante la Roja a falta de pocos meses de que dé comienzo el próximo Mundial.

España y Argentina copan en la actualidad los primeros puestos del ranking FIFA, el combinado de Luis de la Fuente lidera con 1877,18 puntos y el de Lionel Scaloni es segundo con 1873,33, por lo que la idea no es descabellada. A ello se une que el historial entre ambas selecciones alcanza los catorce encuentros, logrando cada una seis victorias y acabar en empate los restantes dos envites. España ha anotado 19 goles y ha encajado uno menos y, quizá lo más destacable, es que los nuestros han vencido cuatro de los últimos seis partidos. El duelo más cercano fue en 2018 en el Metropolitano, el 27 de marzo (mismo día que la Finalissima), y concluyó con un resultado de 6-1. Con estos antecedentes es más comprensible la negativa de los sudamericanos para jugar, ya que un revés podría provocar un canguelo mayor en una selección que, si se cumplen los pronósticos, volvería a medirse a España en los dieciseisavos de final del Mundial.

Los complejos de Argentina con España son grandes y es conocida la herida que España provocó en Argentina tras derrotarla en la final de la Copa Davis en noviembre de 2008 en Mar del Plata. Juan Martín del Potro aseguraba antes que ‘a Nadal vamos a sacarle los calzones del orto’. Pero no fue así y la depresión se apoderó de los gauchos y, por lo que se ve, todavía continúa...