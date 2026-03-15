Una se ilusiona con nada. El Deportivo vuelve a medirse al Barcelona. Esta vez en Riazor. En la primera vuelta, antes de visitar el Johan Cruyff, mi mente recuperó aquella frase que Neymar había utilizado para acrecentar la confianza de la afición culé antes de medirse al Paris Saint Germain en los octavos de final de la Champions League de 2017: "Mientras tenga un 1% de posibilidades, tendré un 99% de fe".

En aquel encuentro, el Barcelona certificó una remontada que se antojaba como una utopía. Y yo, ilusa, creí que el Deportivo podía perpetrar el mismo milagro en el Johan Cruyff. ¿El resultado? Un 8-0 en la primera mitad que se sintió como una bofetada con la mano abierta. ¿Lo peor? Una imagen que se sintió como si tirasen el escudo del Deportivo al suelo y bailasen claqué sobre él.

Pero desde aquel partido, por llamarlo de alguna forma, han pasado cuatro meses. El fútbol tiene la memoria muy corta —y yo más— para lo bueno y para lo malo, y el Deportivo tiene a una Espe Pizarro enchufada. Dudo que lo suficiente como para anular a Alexia, Pajor y compañía; pero sé que es necesaria para que el vestuario confíe en llevarse algo positivo. No se equivoque. No hablo de puntos. Hablo de mantener la dignidad intacta. Esa que el equipo ha logrado construir desde el inicio de año. Y aunque parezca esa la base en todos los partidos, fue algo que el Deportivo se dejó en casa cuando viajó a Barcelona en la primera vuelta. Pero no voy a hurgar en esa herida.

Solo pido orgullo. Ese que me produce Espe Pizarro cada vez que aprieta los dientes para defender los colores. Y eso que no lleva aquí ni un año. Sangre charrúa, supongo. Lo bueno es que, desde que ella está bien, parece que en el vestuario del Deportivo se realiza alguna especie de ritual en el que se transfieren la sangre de la uruguaya de unas a otras.

Mantener la inercia es el objetivo. Y eso pasa por vaciarse en defensa y cruzar un poco los dedos. Porque sí, es probable que el Barcelona llegue con ganas de sangre después de tropezar en la ida de las semifinales de la Copa de la Reina (0-0). O lo que es lo mismo, que las jugadoras pisen Riazor con la idea de marcar todos los goles posibles. No hay nada más peligroso que eso. Pero ya son varios los equipos que han demostrado ser capaces de salir del estadio con la cabeza alta después de jugar contra el mejor equipo del mundo.

El Dépor no puede, o no debe, ser menos. Por momento que atraviesa, por plantilla, por Riazor y por escudo. Ya no pido imposibles; pido mínimos. Esos que me niego a dar por perdidos después de que el equipo me demostrase saber lo que hace cada vez que pisa el terreno de juego. Aunque sea el todopoderoso Barcelona el que esté delante.