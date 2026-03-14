Perdimos en Palencia. ¡Paciencia!

Podemos convenir la certeza de aquel dicho de que “hasta el mejor escribano echa un borrón” y llamar “escribano” al Leyma Básquet Coruña, que hasta el momento había ganado 22 partidos y perdido uno por cuatro puntos y ayer cayó en tierras de Castilla por una diferencia de doce puntos, que llegó a ser de 27 en algún momento del partido.

Jugué en Palencia recién inaugurado el Pabellón de los Deportes en la calle Obispo Barberá. Luego llamado Marta Domínguez (2002-2017). Han pasado casi cincuenta años y la presión en esa cancha desde dentro y desde fuera, sigue siendo terrible. Y eso que antaño era un partido de una fase de sector ¡de juveniles!

De las veces que visité esa instalación como jugador, periodista o aficionado fue en esta última condición cuando peor lo pasé. Me sentaron muy cerca de una canasta en un momento que en ella atacaba el Básquet Coruña y a pocos metros vi, al actual director deportivo del equipo castellano repartir tantos “mandobles” en una jugada que le grité al árbitro que estaba cerca de la jugada que pitase alguna falta por tanta leña como estaba dando. Me refería a Urko Otegi. Tuve problemas. Serios problemas por meterme con el ídolo de la grada.

¡Qué manera de repartir!

Los palentinos “repartieron” en el Coliseum en el partido de la primera vuelta y en esta ocasión me sorprendió muchísimo que la intensidad al comienzo del partido no fuera la misma. Luego apretaron más. Eso supuso más recuperaciones y provocó más fallos de los coruñeses hasta conseguir marcadores con una ventaja local de más de diez puntos. Las pocas pérdidas moradas se iban compensando con mayor acierto y fallos notables de los visitantes. A pesar de las paradas de juego provocadas por los tiempos muertos de Marco, sus pupilos no llegaban a hacerlo suficientemente bien como para acercarse en el marcador. Descanso y ventaja de once de los locales que no auguraba nada bueno. Un parcial tras el descanso de 28-13 apuntalaba a los de Palencia, que estaban jugando a gusto.

Datos numéricos hablaban en la media parte claramente de lo que estaba pasando. Por resumir, Palencia llevaba 49 de valoración por 35 de Coruña. Y ellos habían recogido 17 rebotes por 11 del Leyma. Si las matemáticas las llevamos al desarrollo del juego tenemos ese marcador en la mitad del partido de 47-36.

Lejos de que las cosas cambiaran en el tercer cuarto, los locales apretaron ¡y de que manera! en defensa y siguieron manteniendo un tanto por cierto de acierto contra nuestra canasta realmente alto. De hecho llegaron a meter en esos diez minutos más de treinta puntos. Leyma no sabía qué hacer. Las diferencias se fueron a quince puntos y a partir de ahí solo hicieron que crecer por una facilidad anotadora de los castellanos que era incontestable.

Hablaba mi añorado Andrés Montes de que en la NBA, y ante una ventaja notable de uno de los equipos, los últimos tres o cuatro minutos eran de “la basura”.

El último cuarto para el Palencia-Leyma no solo fueron minutos de la “basura” si no que fue una basura literalmente. Todo estaba decidido.

Y ahora nos toca reflexionar a todos. Jugadores, entrenador y por supuesto afición. Por un partido no podemos empañar todo lo bueno que está haciendo este equipo, batiendo records y jugando un baloncesto atractivo.

A un grupo que de 24 partidos ha ganado 22 solo tenemos que apoyarlo, vitorearlo y agradecerle tantas cosas bien hechas que nos están haciendo disfrutar durante meses. Eso sí, desear que a partir del próximo viernes volvamos a esa situación general de felicidad de toda la temporada frente al Tizona de Burgos.

En este momento y tras el partido en el Municipal Palentino se plantean todo tipo de hipótesis. No debería de ser ninguna negativa pero, lógicamente “hay gente pa tó” que diría un andaluz de toda la vida. Evidentemente seguimos líderes y con una ventaja importante. Sacamos como mínimo una victoria al segundo clasificado que por cierto, tiene que visitar el Coliseum el próximo sábado 11 de abril a las siete de la tarde. Y visto lo visto la intranquilidad es que si todo se tuerce caeríamos a un playoff en el que te puedes encontrar un rival como el Palencia y sus circunstancias. Y ahí se puede pasar muy mal.