Para esto vino Luismi Cruz

Es ahora, en los momentos en los que parece que la desgracia se ceba con uno, cuando se demuestra de qué pasta están hechos los equipos.

El Deportivo sigue sin poder contar con Yeremay Hernández, en una baja que de tan indefinida que es no genera tranquilidad, pero que quizá será hambre para hoy y pan para mañana. La mejor inversión posible para aumentar las posibilidades de contar con una versión del canario que se acerque a su techo en el tramo definitivo de la temporada.

Tampoco Antonio Hidalgo podrá tirar de David Mella en Ceuta, aunque su lesión sí preocupa de verdad. Es más grave de lo que parecía. Tanto que quizá suponga el punto y final para su temporada.

Pero ya sabe lo que se dice: de las crisis, surgen las mejores oportunidades.

No se confunda, estimado lector. No estoy defendiendo que dejar de contar con dos de los futbolistas más desequilibrantes en el apartado ofensivo sea ideal. Y menos cuando el colectivo sigue sin encontrar certezas identitarias a las que agarrarse. Al contrario.

Sin embargo, una vez las lesiones aparecen, uno no puede —ni debe— hacer otra cosa que asumirlas con naturalidad, como parte del deporte que son. Regodearse en la desgracia solo es un camino hacia justificaciones.

Por eso, a mí solo se me da por pensar que no hay mal que por bien no venga.

Por un lado, porque estas piedras en el camino servirán para que tanto Mella como Yeremay evolucionen como deportistas y personas.

Eso en el ámbito individual. En lo colectivo, el equipo pierde sin sus dos menudos extremos a futbolistas muy dotados en el uno para uno, dominantes al espacio y con cierta facilidad para sumar cifras. No hay quien amenace como ellos y el Dépor deberá encontrar otros atajos para evitar ser todavía más redundante. Claro que sí. Pero dicho esto, parece evidente que ninguno de ellos alcanza esta temporada la influencia de Mario Soriano, el único jugador que el actual Dépor no puede permitirse que coja ni un resfriado. Por condiciones individuales y por peso en el juego colectivo. Así que todo tiene solución.

Por otro lado, la ausencia del ‘10’ y el ‘11’ debe abrir la pista de baile a Luismi Cruz. Sin ambages, pero también sin excusas que valgan para el andaluz. Tengo la sensación que, hasta ahora, Luismi ha fallado a Hidalgo e Hidalgo ha fallado a Luismi. El jugador no ha sumado con regularidad y en muchos partidos ha estado lejos de enseñar ese alto techo que su talento marca. Mientras, el técnico no ha terminado de hacerle sitio y le ha hecho jugar no en pocas ocasiones en un rol de carrilero que está lejos de optimizar las cualidades del futbolista.

Pero, como diría el Dépor, 'aquí comeza outra historia'. El gaditano, deseado por media Segunda y apuesta importante del club el verano para promover la competencia, se queda ahora con vía libre al once. En su mano está demostrar lo que hasta ahora solo ha enseñado a cuentagotas. Para esto vino Luismi Cruz.