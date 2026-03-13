Hora de ver al verdadero Antonio Hidalgo

Esta semana, reparando en que el Deportivo acudirá al Alfonso Murube sin Yeremay, ni Mella, recordaba unas palabras de elogio hacia Antonio Hidalgo. “Destaca por su capacidad para construir equipos sólidos y ordenados (...) Técnico adaptable y meticuloso, ha sabido aplicar diferentes sistemas en función del perfil de su plantilla, combinando orden táctico con soluciones ofensivas efectivas (...) El nuevo técnico deportivista destaca también por optimizar el rendimiento de las plantillas, como ha dejado patente en su etapa en la SD Huesca”. Así presentaba el propio club coruñés a su nuevo inquilino para el banquillo allá por el mes de junio. En marzo, con los focos sobre él y sin dos de los jugadores más importantes del equipo blanquiazul en los últimos años, el técnico catalán tendrá que demostrar que ese comunicado no era una hipérbole.

Porque por supuesto que hay futbolistas que tienen que dar un paso al frente mientras el paraguas de los dos canteranos esté cerrado. Más sabiendo que puede ser durante bastante tiempo. Pero antes que en el césped, el Dépor necesitará soluciones desde la pizarra para empezar a compensar las bajas estructurales con las que afronta este momento delicado de la temporada. “Nos pagan por tomar decisiones”, repiten a menudo la mayoría de los entrenadores. No habrá situación más propicia para ganarse el sueldo.

David Mella viajará a Madrid para evaluar su lesión y no se descarta que pase por el quirófano Más información

No pretendo engañar a nadie ni venir aquí a contar que el Deportivo es mejor sin Yeremay ni Mella. Eso sería una estupidez. Pero sí que estoy dispuesto a dejar la puerta abierta a que lo que se vea en este escenario sea un Deportivo más de Antonio Hidalgo. En ocasiones, los técnicos tienen que hacer ciertas concesiones para adaptarse a sus mejores futbolistas. Incluso aunque eso vaya en contra de sus ideales. De hecho, los mejores entrenadores, los “adaptables y meticulosos”, son los que consiguen amoldar su idea para potenciar las piezas más diferenciales.

Por supuesto no es sencillo esto. Más en momentos determinados en los que la confianza no sobra y la presión aprieta. Es en estas encrucijadas donde una vuelta a los orígenes, a un lugar seguro, puede resolver buena parte de los problemas. Y es posible que Hidalgo no tenga mejor escenario que este. El preparador blanquiazul nunca ha dejado de coquetear con esa estructura de cinco hombres en la última línea de cobertura, aunque desde que llegó al Dépor prácticamente nunca hayan sido cinco defensas. Sin extremos que le ofrezcan garantías y con la sensación de que entre Mario Soriano y Riki pueden generar una sociedad que ponga fútbol por dentro, explorar de nuevo esa vía de tres centrales y carrileros aparece en el horizonte como la posibilidad de llevarse un 3 en 1: mejorar la circulación, compensar la amplitud y la profundidad perdidas por las bajas y, no menos importante, añadir una pieza más en el eje de la zaga para recuperar una sensación de solidez que el equipo blanquiazul lleva muchas semanas sin mostrar. Encaje o no.

El Deportivo no es el Huesca y tampoco Hidalgo ha pretendido nunca que lo fuera. Pero en estas situaciones donde la red de seguridad empieza a estar llena de agujeros, puede ser el momento para que el entrenador de Granollers recupere esa versión que le hizo ser el elegido para pilotar el proyecto blanquiazul y ganarse la interminable lista de piropos citados unas líneas más arriba.