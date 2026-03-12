No te conformes

No se trata de que nada te valga o que a todo le pongas pegas. Tampoco de que seas esa persona que siempre le añada un ‘pero’ a cada frase o que le busque los pies tres al gato. Nada de eso tiene que ver contigo. Pero lo contrario, el caer en la autocomplaciencia y el no buscar mejorar, sobre todo cuando hay margen, puede ser igualmente malo y perjudicial.

En ese complicado equilibrio, en el amplio espectro de grises entre el blanco y el negro, porque los extremos siempre son malos, es donde hay que equilibrar la balanza. Uno podía salir más bien cubierto por el manto más negro después de la derrota del pasado domingo en Riazor ante el Granada, cabizbajo, temiendo pasar de poder acceder a puestos de ascenso directo a caerse del tren del playoff de ascenso.

Y como me comentaba un fotógrafo al finalizar la jornada laboral a horas tan intempestivas el pasado domingo en Riazor “en Coruña todos los lunes son tristes”. No tanto porque para muchos comience la semana de trabajo sino por las derrotas blanquiazules, que duelen si cabe más cuando son en feudo propio.

Pero el deportivismo es una hinchada resiliente, que se sobrepone a las adversidades y a medida que pasa la semana va olvidando su cabreo dominical, lamiendo sus heridas y pensando ya en el siguiente partido. Y los que tienen la suerte de no trabajar el fin de semana organizando, en muchos casos, el viaje para acudir al encuentro a domicilio. Porque el aficionado del Dépor es por supuesto exigente, pero olvida y perdona rápido, sobre todo cuando sabe que su equipo más lo necesita. Y le tranquiliza, además, que salgan a la palestra jugadores que reconozcan que las cosas no se están haciendo del todo bien. Así lo admitía este miércoles Mario Soriano, reconociendo que el equipo tenía que atreverse más.

Y no solo eso, en el seno del plantel, o al menos eso fue lo que nos llegó por boca del de Alcalá de Henares, se es consciente de que los equipos cada vez le están cogiendo más el truco al Dépor. Obviamente el factor sorpresa en el fútbol es más una quimera e ilusión que la realidad. Ahí están los pormenorizados scoutings, el big data y todas las herramientas a disposición de los cuerpos técnicos para estudiar al dedillo a los rivales.

Pero consciente el equipo de que tiene que explorar nuevas vías es más sencillo buscar soluciones. Saber que estás fallando y en qué a la postre puede ayudar a corregir rumbos. Y el Dépor cuenta todavía con mucho tiempo para darle una vuelta a lo que no funciona y reencontrarse con lo que sí. Porque si el primero que no se conforma es el equipo ya hay mucho ganado y trabajo adelantado. La hinchada va a exigir, va a apretar, pero no va a abandonar a la entidad que tanto venera. Porque por mucho que pierda siempre va a contar con su aliento incondicional. Obviamente lo importante es sumar de tres, pero importa el cómo. Del mismo modo que hay muchas maneras de perder y no todas son igual de censurables aunque la conclusión final sea que no se sume de tres.

Y ahí es donde la afición huye del conformismo, porque no vale ni ganar ni perder a cualquier precio. Y jugar y competir bien, casi siempre, ya que ni fútbol ni deporte son una ciencia exacta, te acerca más a los triunfos. Viendo que en el Deportivo tampoco parece que le valga competir así uno se queda más tranquilo que como salió el domingo en Riazor. Y así esa nube negra con la que muchos sufridores blanquiazules abandonaron el feudo blanquiazul ha ido mutando en una de esas esponjosas nubes blancas. De esas que no traen lluvia, pero que dan un toque de color a un cielo azul. Porque aunque en A Coruña sigue lloviendo en el deportivismo cada semana se inicia con el deseo de que el sol volverá a salir.