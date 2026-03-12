No es el momento de la destitución

Cuando el pasado 28 de octubre tuve la oportunidad de pedir a través de este periódico la destitución de Antonio Hidalgo, buena parte de la afición deportivista se echó las manos a la cabeza por “tamaña barbaridad” (invito a los lectores a releer el artículo para comprobar que no ha pasado el tiempo sobre él). Estábamos en la octava posición, fuera del objetivo de entrar en promoción de ascenso y, al menos para mí, el juego y las sensaciones no preveían nada bueno. Hoy, 18 jornadas después y estando dentro del objetivo marcado por el club, yo diría que las sensaciones son aún peores, tanto por el desgaste de la relación entrenador-afición a base de excusas difíciles de entender, como por lo que se ofrece en el césped.

Las victorias ante Eibar y Sanse son bienvenidas y benditos seis puntos, pero, una vez más son árboles que no dejan ver el bosque; ambas se saldan por sendas genialidades de Mario Soriano que ¿salvan el puesto del entrenador? Sin las individualidades de Yeremay, Mella o Mario se ven las costuras del equipo, se ve que no juega absolutamente a nada y lo peor es que no hay un plan B, no hay reacción desde el banquillo y el lenguaje gestual de Hidalgo es algo que no puede ocultar.

No me hablen de “proyecto” ni de que “faltan cosas que mejorar”. El Basquet Coruña con entrenador y doce jugadores nuevos hizo el equipo en pretemporada y el resultado fue inmediato. En el Deportivo falta calidad en el banquillo, no es un problema de tiempo. Aunque no solo es problema de entrenador, también lo es de configuración de plantilla por parte de Fernando Soriano. Todo se solucionaba con Alti y Riki. ¿En serio no vio la necesidad de un central-jefe como lo fue Marchena en su momento? Loureiro fue fichado como lateral derecho y Arnau Comas está resultando un fiasco. ¿De verdad no vio la falta de un pivote ante el estado de forma de José Angel y el Expediente X de Gragera? Júrenme que no vio que hacía falta un goleador ante el fiasco de Bouldini el año pasado y el resultado que están dando hoy Eddachouri y Mulattieri.

Contra el Eibar, Hidalgo escuchaba un runrún de la grada creyendo que eran gigantes que le amenazaban, sin embargo, eran molinos de viento, eran personas a las que no les gustaba lo que estaban viendo aún ganando por los pelos con una superjugada de Mario. Hidalgo afirmó que era la primera vez que vivía esta situación, que ganando oía rumores por las gradas. Es lo que sucede cuando eres entrenador de equipo pequeño y llegas a Riazor. Ahora ya hay silbidos y gritos de “Hidalgo, vete ya”.

Dicho todo esto, cuando ahora escucho tantas peticiones de destitución, soy yo el que opino diferente. El momento era antes, bien cuando estábamos de octavos a finales de octubre, bien antes del parón navideño, pero no ahora. Ahora toca aguantar hasta el final porque “no vamos a estar siempre cambiando de entrenador”.

Suerte Hidalgo, tienes en mí a tu más férreo defensor.

José Iglesias Hernanz es accionista del Déportivo, socio número 67 del Básquet Coruña y 171 del OAR.