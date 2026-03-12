Cancelación de ruido

Seguramente es el peor partido desde que estoy aquí”. Tampoco hay que pasarse de humilde. Con confianza, Antonio, hombre. Nada de “seguramente”. Más asertividad. Lo fue. Y no hay por qué pararse en ese límite temporal. Los casi 20.000 penitentes que se acercaron a Riazor te dirían que ese “desde que estoy aquí” sobraba. No te pongas límites. El partido frente al Granada se ganó una hornacina en la que conservarlo y exponerlo en un museo de los horrores anexo al flamante centro expositivo de la historia blanquiazul cuando vengan tiempos mejores y la herida no esté tan fresca.

Hubo factores agravantes en el esperpento de los que el entrenador y el equipo no tienen la culpa. Ellos no eligen jugar cuando una semana ya pisa la siguiente. Me pregunto cuántos de nosotros, regresando como la “procesión dos caladiños” cerca de la medianoche a casa, pensamos en pedir el día siguiente libre en el trabajo. Ya tienen mal sabor los lunes como para echarles además ese vinagre encima.

Imagino (o deseo creer) que el vestuario tampoco decide quién da la cara por el colectivo en la zona mixta. Eso explicaría que no fuesen los capitanes o los más veteranos del equipo los que le hablasen a la afición después del desaguisado. Quizá alguien en el club pensó que escuchar una voz con autoridad daría demasiada gravedad a lo ocurrido. Así que o bien Riki y Alti, que aún no conocen ni su código postal, sacaron la pajita más corta en el sorteo, o bien un cráneo privilegiado creyó que mandar a dos recién llegados a dar la cara serviría para darle normalidad a lo ocurrido. Un día cualquiera, vaya. Yo, que consejos vendo y para mí no tengo, diría que normalizar un partido así no es un buen plan para el porvenir.

Se debate sobre si la mala energía del público que se viene cocinando en Riazor pese a la buena marcha clasificatoria hace menos respetable al respetable. Como espectador asiduo, creo que el Deportivo, caseta y palco, haría mejor en prestar más atención a los silencios (muchos) que a los silbidos (pocos). Hace demasiados partidos ya que los decibelios en el estadio los pone la megafonía y no la grada. La situación preocupa en el fondo de Maratón. Van dos jornadas seguidas en las que el líder de la claque, armado con megáfono, sermonea al grupo para que aliente como es debido. Pero no es allí donde falta la energía. La última interpretación del himno gallego caló hondo y ahora nos preguntamos “que din os rumorosos?”. Riazor es un rumor apenas audible, miles de personas mascando su aburrimiento entre dientes, sin nada que los agite, asistiendo a pelotazos sin rumbo o a cadenas de pases inanes entre centrales. Se sigue acudiendo en masa a ver al Deportivo. ¿Fútbol? Se aspira a verlo también algún día. No suenan pitos de protesta. Son alarmas despertadoras para arrancarnos del letargo.

El equipo está expidiendo un cheque que solo se podrá cobrar al finalizar la temporada. De pagarés también sabemos unas cuantas cosas. El contrato entre las partes estipula que una alegría final satisfará cualquier deuda acumulada durante el curso. Nosotros aceptamos que el amor incondicional por el club implica digerir píldoras tan amargas como la de la última jornada, y el Dépor asume que solo el ascenso de categoría servirá para que le perdonemos la concatenación de espantos que jalonan este invierno. Si llegada la fecha de cobro resulta que no hay fondos, no habrá tímpano en Abegondo que resista la pitada.