Perdóname Boston, porque he pecado

Perdóname Brad, porque he pecado. Perdóname Jaylen, porque he pecado. Perdonadme Boston Celtics, porque he pecado. Sí, lo reconozco, fui parte de ese grupo de seguidores que, tras la lesión de Aquiles de Jayson Tatum quisieron romper con todo y tirar por la borda esta temporada. No contaba con que su vuelta a la pista iba a ser a los 298 días de romperse. No contaba con que la plantilla que se quedó fuese a mantenerse segunda del Este después de 60 partidos sin su mayor estrella. No contaba con lo extremadamente bueno que es Jaylen Brown.

Después del verano y tras los traspasos de Porzingis y Holiday, mi mente pensaba más en la buena pinta que tiene la clase del draft de este año que en competir por algo durante la 2025-26. AJ Dybantsa, céltico reconocido, apunta a estrella, al igual que varios de sus compañeros de camada como Cameron Boozer o Darryn Peterson. Es por eso por lo que apostaba por un año de transición para Boston, en el que se abogara más por ahorrar dinero y salud que por intentar competir sin Tatum. Pero tanto Jayson como la franquicia tenían otros planes y, sobre todo, otros tiempos. Ni yo ni (casi) nadie imaginaba que una rotura de tendón de Aquiles podía recuperarse tan rápido y tan bien como la de Tatum. Porque no es normal que haya vuelto a jugar en la NBA (encima como titular) tan pronto y al nivel al que lo está haciendo el ‘0’.

“Os veo muy tranquilos sabiendo que Jayson Tatum vuelve a jugar a baloncesto esta noche”, les dije el viernes por la tarde a mis amigos mientras tomábamos algo en una terraza. Y es que estaba ilusionado por su regreso, pero ni se me pasaba por la cabeza que fuese a ser como fue. Le costó anotar, pero con su primer mate y el triple en la posesión inmediatamente posterior el TD Garden estalló como pocas veces lo ha hecho. Su ídolo, su niño bonito, estaba oficialmente de vuelta.

Tatum redondeó esa primera actuación con 15 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias en 27 minutos en pista. El domingo jugó su segundo partido, donde firmó 20 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias contra los Cavs. Ambos encuentros acabaron con victoria para unos Celtics que están a menos de tres victorias del primer puesto del Este.

Jaylen Brown, Payton Pritchard, Derrick White y compañía han mantenido a los Celtics con opciones, conscientes de que su Superman iba a volver a tiempo. Por delante, veinte partidos de temporada regular para que Tatum coja ritmo y ratifique las opciones de anillo para Boston.