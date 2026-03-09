Los esclavos del ‘tiki-taka’

Llega el momento en que los equipos, los jugadores, se juegan las habichuelas, el pan de sus hijos y el futuro de sus familias, y el plan del Dépor parece ser mirar hacia otro lado. Como si nada sucediese a su alrededor, Antonio Hidalgo activa una semana más su plan –el único que tiene, según parece–, y un equipo de guerrilleros con la soga del descenso al cuello se lo desmonta.

Puedes ganar jugando a nada a un Eibar en situación similar, porque tienes a Yeremay, que de vez en cuando –muy a menudo, todo hay que decirlo– te tapa las grietas y te tapona las vías de agua con sus arrebatos de genialidad. Y puedes ganar a una bisoña Real B después de que te regale un gol, le devuelvas la gentileza por partida doble y el árbitro te regale veinte minutos contra diez por dos tarjetas de esas que, si se las muestran a un jugador tuyo, a la media hora de acabar el partido estás publicando en tus redes sociales un tuit contra el CTA por los agravios arbitrales que has sufrido no solo esa noche, sino toda la vida.

Y puedes ganar al Granada, sabiendo que llega a tu casa a un solo punto de la zona de descenso y con numerosas bajas. Y puedes, pero no lo haces. Porque no tienes al que te tapa las grietas y te tapona las vías de agua con sus arrebatos de genialidad. Ni tampoco tienes a un rival bisoño que te regale un gol. Ni a un árbitro que te regale veinte minutos contra diez jugadores, aunque –bravo por él– te regala diez minutos de prolongación por las constantes pérdidas de tiempo del rival. Sin el viento de Yeremay a favor. Con el vendaval en contra de la clase y la astucia de un veterano ejemplar como Manu Trigueros. Con las maneras de un chico con media temporada en Primera RFEF y con más pinta de jugador del equipo de eSports que de futbolista profesional. Y con las consignas desde el banquillo de un perro viejo –aunque más perro que viejo– como Pacheta, el Dépor no encontró la forma ya no de ganar, sino de rascar un punto.

Y no lo hizo porque no tiene un plan B. Una vez más, el equipo jugó exactamente a lo mismo con el 0-0 que cuando se vio por detrás en el marcador. Es aterrador pensar en ello, porque en esta Liga de perros, lo único que hace falta es ser otro can, y mucho más en el tramo de la temporada en que se decide todo. Decía un amigo al salir de Riazor que el equipo está esclavizado por el ‘tiki-taka’ y que cuando las cosas no funcionan es necesario buscar refugio en el ‘otro’ fútbol. Y otro colega comentaba que, con esta plantilla, con el tipo de futbolistas de que dispone el Deportivo, en un playoff, en eliminatorias a ida y vuelta en las que el factor emocional influye de una manera extraordinaria, no tiene nada que hacer. Dice que le falta carácter, presencia física y otra cosa que no me atrevo a reproducir en este artículo, sobre todo a la hora de defender, como al de aquella funesta noche de San Juan en Son Moix. Ojalá esté equivocado.