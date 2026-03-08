'Que nos quiten lo bailao'

Todo lo que rodea al mundo del deporte, y en especial al del fútbol, suele estar alejado de cualquier lógica y racionalidad. Por este motivo a nadie debería extrañar lo que sucede día sí y día también en los partidos programados en los estadios.

El Atlético de Madrid recibirá este martes al Tottenham en el Metropolitano en un encuentro perteneciente a la ida de los octavos de final de la Champions League. El club inglés, que obtuvo su billete para la máxima competición europea de esta temporada al proclamarse campeón de la pasada edición de la Europa League, vive esta campaña en una auténtica montaña rusa.

La irregularidad mostrada en sus partidos de la Premier League ha provocado que ocupe el decimosexto puesto en la clasificación al contabilizar 29 puntos, uno por encima del descenso, tras ganar siete encuentros y empatar ocho de los 29 que ha disputado. El rendimiento en la Champions ha sido diferente y los Spurs terminaron cuartos la Fase de Liga con 17 puntos al vencer cinco partidos, igualar dos y perder el restante ante el PSG por 5-3 en el Parque de los Príncipes. Este buen hacer ha permitido a la formación londinense avanzar a los mencionados octavos de final sin tener que jugar el temido playoff, cruce en el que quedó apeado el Inter de Milán italiano, actual subcampeón del torneo.

Llegados a este punto, cuando al Tottenham le faltan nueve encuentros para concluir la Premier y seis para alcanzar la final de la Champions, algunos se preguntan qué debería priorizar el club: ¿centrarse en la liga para evitar el descenso o luchar como si no hubiese un mañana para aspirar a levantar la ‘Orejona’? El debate está sobre la mesa.

No obstante esta situación me permite recordar una conversación que mantuve hace tiempo con una persona muy vinculada al Deportivo. El hombre se cuestionaba apesadumbrado si había merecido la pena que el club viviese por encima de sus posibilidades unos cuantos años –saldados con la consecución de seis títulos (una Liga, dos Copas y tres Supercopas de España) y quedarse a un paso de ser el tercer equipo español en conquistar la Champions League– y ahora (entonces) tener que competir en la Segunda B (actual Primera Federación). Mi sorpresa fue grande al oírle, pero más pequeña que su sonrisa al escuchar mi rápida respuesta: “que nos quiten lo bailao”.