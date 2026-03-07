Hay numerosas fechas que han marcado un antes y un después en la historia del Deportivo. Podríamos hablar del 8 de diciembre de 1906, día del partido fundacional. O del 4 de mayo de 1941, fecha del primer ascenso a Primera División. U otro día de mayo –como algunos más, ya que es el mes en que suele finalizar la Liga–, el 22, en este caso del año 1988, en el que un gol de Vicente esquivó una mortificadora caída a Segunda B. También aquel 7 de abril de 2004 en que el campeón de Europa besó la lona en Riazor después de haber ganado 4-1 en su campo.

El 9 de febrero de 2013 también tiene su espacio en la vitrina de los giros de rumbo en el centenario club coruñés. Por mucho que algunos se empeñen en negarlo. Por mucho que algunos traten de ocultar lo que verdaderamente sucedió. Por mucho que algunos, solo unos pocos, aquel día no silbasen, no pitasen, no sacasen los pañuelos y no pidiesen que Lendoiro abandonase la presidencia de un club a la deriva.

Un club que, solo por poner uno de los múltiples ejemplos de abandono, no había vuelto a invertir un euro en Abegondo desde su inauguración diez años antes. Básicamente, porque ya no tenía dinero. Ni dinero, ni crédito en puerta alguna a la que llamase. “El dinero tiene que estar en el campo”, se jactaban algunos. Los mismos que, seguramente, desconocen que desde el último empleado hasta el entrenador del primer equipo cobraban sus sueldos ‘en B’.

Aquella noche de sábado, de partido a las diez –ahora hay quejas con los partidos de los viernes y lunes, pero aquellos horarios también tenían tela marinera–, Riazor y la afición blanquiazul se pronunciaron. Alto y claro. Probablemente, en la más fiel declaración que jamás haya realizado el deportivismo. Porque aquella noche de sábado eran poco más de 18.000 deportivistas –exactamente 18.289 según datos oficiales del club, no los 27.000 o 20.000 que publicaron los medios coruñeses– los que ejercieron su libertad de expresión, su derecho al voto, a través de su voz. Si la mayoría del deportivismo –ya sabe usted, los 12.000 de siempre– pidió su salida, solo cuatro días después, los administradores concursales –sí, el club estaba intervenido y Hacienda le había embargado el pago de los derechos televisivos de Mediapro, por si a alguien se le había olvidado ese pequeño detalle– solicitaban apartar al presidente de la gestión económica del club.

El 9 de febrero de 2013, con el Granada como invitado al igual que este domingo, se gestó un cambio radical. Un cambio que condujo a una ruptura social, a una caída a los infiernos deportivos y a la despopularización de la propiedad de un club que, parafraseando al Lendoiro de 1988, hoy sigue caminando pese a haber estado a punto de reventar unas cuantas veces.