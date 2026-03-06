Una hemorragia por cortar

El Oza Juvenil logró en la primavera de 2024 su ansiado ascenso a Primera Futgal. Llegó a continuación una trabajada permanencia y el inicio de esta temporada daba pie a pensar que el equipo podría estirar más su presencia en la categoría, pero las sensaciones actuales son totalmente opuestas. Y no por lo clasificatorio, ya que la distancia con la salvación es de solo un punto; sino por la dinámica, con 4 puntos de los últimos 39 en disputa y la friolera de 47 goles en contra en ese periodo de partidos.

Siempre hay tres equipos que tienen que descender, pero no existen las casualidades en el fútbol. Normalmente, caer a la división inferior tiene que ver con falta de calidad, con que no todo el mundo reme en la misma dirección o con una mezcla de ambas. La primera no tiene solución, pero las otras dos sí, y creo que es ahí donde hay que encuadrar a un Oza Juvenil que, pese a todo, está todavía a tiempo.

Más allá de la influencia que han tenido bajas por lesión de buenos futbolistas como el central Manuel Gantes, ‘Pololo’, lo cierto es que hace falta mucho más para explicar qué le ha pasado a un equipo que aún a día de hoy cuenta con el pichichi de la categoría (Samu Rumbo, 16 goles) y que al término de la undécima jornada ocupaba una holgada novena posición, con diez puntos de margen sobre el descenso y a solo cuatro del playoff.

Pero ya entonces había signos de desgaste en un equipo que quemó mucha energía no futbolística en las primeras jornadas. Pese a plantarse en la quinta jornada con 10 puntos de 15 posibles, el entrenador Fran Curros, ‘Franchu’ sorprendió presentando la dimisión al coordinador del club, Diego Martínez, ‘Turu’. Este tocó la puerta de varios entrenadores durante una semana y media, pero al no encontrar sustituto, acabó asumiendo el banquillo. Y pese a que el inicio no fue malo, con ocho puntos en seis partidos, luego llegó la fatídica racha con la que el equipo ha ido cayendo hasta la penúltima posición.

El adiós de Franchu llegó al percibir falta de respaldo en parte del vestuario, que entendía que el nivel de los entrenamientos no era el adecuado. Un planteamiento respetable pese al buen arranque, pues en el fútbol hay que mirar algo más que el marcador, pero al que no respaldan ni los resultados posteriores de este Oza ni las referencias anteriores de Franchu, que dio sensación de tener trabajados a equipos como Victoria y Dorneda.

No se trata de buscar culpables, pero sí de estudiar posibles soluciones. Con diez jornadas por delante hay margen, pero cada derrota es una pala más de tierra para un equipo que tiene los niveles de confianza bajo mínimos. Y no parece mala idea que tanto en la plantilla como en el banquillo se sume alguna cara nueva con experiencia en situaciones límite.