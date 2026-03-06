Mi cuenta

Forza Tirán!, Forza Zalaeta!

Dende hai uns meses a miña vida é mellor vendo os resultados da SD Tirán, o equipo de traiñas de Moaña, en todas as súas categorías. Podía dicir que teño esa necesidade, pero non é así. As mellores cousas da vida son as que se fan porque cho pide o corazón, non por necesidade. E o corazón non fai que pidas nada. Dende hai uns meses Alicia, a miña filla máis nova, rema con Tirán. Aínda en categoría alevín. Pero Tirán fai que a miña vida sexa mellor.

Sempre me gustaron as traiñas. Teño ido a moitas regatas. E moitas máis vistas nas espectaculares retransmisións televisivas que pódemos seguir dende a TVG. Regatas da Liga Galega, da Concha en Donosti, da Liga ACT, a Liga da Asociación de Clubes de Traineras, da Euskotren, a Liga Feminina. As Ligas que unen as tripulacións do Cantábrico, País Vasco, Cantabria e Galicia. Este ano compiten na ACT Ares e Chapela, está última debutante na Liga. Na Euskotren, a Liga feminina, este ano non hai tripulacións galegas. Ogallá as embarcacións galegas teñan máis apoio dende as institucións e dende o ámbito privado. Temos unha gran canteira e con máis axudas as nosas embarcacións poderían competir e ter posibilidade de gañar a Liga. Un deporte que, por tradición, esforzo e valores que transmite merece todo o apoio posible. Pero disto xa falaremos outro día.

Ata hai uns meses a SD Tirán caíame moi ben. Coma todos os equipos de traiñas de Galicia. Pero non era a miña preferida. Agora son un seguidor de Tirán. Síntome vinculado emocionalmente a SD Tirán, é unha máis das miñas paixóns. O azul das nosas camisetas son as miñas cores. Do último que fago antes de durmir, do primeiro ao espertar, é ver o tempo e o mar no porto de Tirán, ou de onde van ser as regatas. Case todos os días vexo o calendario e clasificacións. Si, sei que non van mudar dun día para outro. Pero dá igual. Quero sabelo todo. Sei da historia da SD Tirán, a nosa historia, agora tamén a miña historia. Fundada en 1993, en realidade unha fusión de dous clubs da parroquia que xa remaban dende 1960. De como no 2019 comezou a competir o noso equipo feminino. Sei das antigas vitorias, de grandes regatas. E como todo na vida tamén de derrotas. Pero que se deben levar con orgullo. O meu corazón vai máis rápido os días de regatas. Estou nervioso, pero é deses nervios tan bonitos que che fan sentir mellor. Por suposto son socio da SD Tirán e voume comprar unha camiseta e lucila orgulloso por Monte Alto. E conseguirei máis socios e haberá máis camisetas polo barrio.

Non é un sentimento novo. Neli, a miña filla máis vella, xogou ao voleibol dende alevíns ata idade xuvenil no Zalaeta. Zalaeta, o instituto onde hai xa moitos anos fun moi feliz con vellos e queridos amigos. Partidos a primeira hora da mañá cun frío de medo. Vitorias, derrotas, que máis da. O maior orgullo non foi por vitorias, ascensos, manterse na primeira categoría. Foi porque chegou a ser capitana do equipo.

O traballo que fai a SD Tirán polo deporte de base nunhas competicións como as traiñas é imprescindible. Transmítense os valores do compañeirismo, integridade, responsabilidade, da ética, non facer trampas, humildade, da inclusión, imprescindibles no deporte e na vida. Coidemos moito as adestradoras, preparadores do deporte de base, que coidan das nosas fillas e fillos. Que lles ensinan valores imprescindibles. O deporte é unha escola da vida. Aprendes a convivir. Aprendes a vivir. Ensinan a saber perder, e o máis importante, o fundamental, a saber gañar.

Todo iso, e moito máis, é Tirán.

No medio do mar, loitando coas olas, o mar, o vento. Non contra eles, loitando con todos eses elementos. Iso é Tirán, escola da vida.

Claro que soño con Tirán gañando a Concha, ou a Euskotren, ou a ACT. Pero xa ter unha filla remando en Tirán é un orgullo. Fai que a miña vida sexa mellor. É todo.

Forza Tirán! Grazas polo voso traballo!