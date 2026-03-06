Ante la guerra... the show must go on

En el fútbol moderno todo tiene un reglamento claro. Protocolos para el VAR, normas para los fueras de juego milimétricos, manuales llenos de cientos de hojas para cualquier detalle organizativo... ¿Pero qué se hace cuando la situación geopolítica mundial afecta de forma directa? La regla parece estar clara: The show must go on.

La decisión de mantener el partido clasificatorio para el Mundial de 2027 entre España y Ucrania, con Turquía como escenario, es el debate. La razón de fondo es sencilla. Ucrania no puede disputar partidos oficiales en su territorio por el conflicto bélico en el que está sumido y utiliza sedes neutrales. El problema es la incapacidad de las instituciones deportivas para interpretar el contexto global.

Aunque no debería ni existir la controversia cuando la seguridad de las jugadoras se pone en entredicho. A la UEFA no le ha temblado el pulso ni ante la petición por parte de la Real Federación Española de Fútbol de aplazar el encuentro: el partido se juega sí o sí. Con amenaza incluida. Porque si España no viaja, la sanción podría oscilar entre la pérdida de tres puntos o la eliminación directa de la Copa del Mundo.

Ale. A viajar. Con unas caras que lo dicen todo. Claro. ¿Por qué no subirse al avión bailando la conga? Si la burbuja del fútbol se encargará de protegerlas de todos los males.

No es una cuestión de dramatismo. Es sentido común. Mientras aerolíneas cancelan vuelos, los gobiernos extreman las precauciones y el mundo en general recomienda prudencia, cuesta entender que la respuesta institucional sea: "El partido ha de jugarse porque así lo dicta el calendario". Rígido como él solo.

Habrá quien piense que el deporte debe seguir adelante incluso en "tiempos difíciles", que no debe detenerse por cada "crisis internacional" y una larga lista que me lleva a pensar, otra vez, en que la burbuja esa que rodea al mundo del fútbol es el escudo más potente jamás creado.

Aquí nadie pide detener el espectáculo. Lo único que se demanda es flexibilidad. Porque aplazar un partido como este no va a cambiar la historia del balompié. El efecto mariposa, en este caso, no provocaría un caos tan grande como el que puede crear que se cierre el espacio aéreo con Alexia Putellas pisando el suelo turco.

El deporte está lleno de épica y esto no debe confundirse con imprudencia, esa que cada vez abraza con más fuerza el organismo rector del fútbol europeo. Pero claro, ¿desde cuándo a la UEFA le preocupa otra cosa que no sea la UEFA? Quizás proteger a las futbolistas esté sobrevalorado.