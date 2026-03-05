¿Qué significa eso de jugar bien?

Desde tiempos pretéritos se ha debatido en el mundo del fútbol acerca del significado de “jugar bien” como vía más directa para obtener la victoria.

Uno de los entrenadores más utópicos en este sentido fue el argentino César Luis Menotti. que no dudaba en afirmar que “se puede perder un partido, pero lo que no se puede perder es la dignidad por jugar bien al fútbol”.

Otros técnicos de renombre como Johan Cruyff también abogaron por la oferta de un estilo vistoso, siempre atractivo para el público en general.

“Jugar bien sin ganar no tiene sentido; ganar sin filosofía, tampoco” era una de las líneas maestras de uno de los mejores jugadores de la historia y el creador del dream team.

Quizá el más avezado de sus aprendices, Pep Guardiola, dejaba constancia de su principal axioma futbolístico en su presentación oficial como míster del Manchester City en julio de 2016.

“Lo primero es jugar bien al fútbol”, destacaba al tiempo que supeditaba esta apuesta a la calidad de los futbolistas a su disposición. Un condicionante que el propio José Bordalás, estigmatizado como paradigma del antifútbol, puso de relieve cuando fue interrogado acerca del concepto de buen fútbol que generaba en su subconsciente.

“Para mí jugar bien es ganar; Johan Cruyff me dijo que jugar bien sin buenos jugadores es imposible”, sostenía el alicantino.

En mi humilde opinión, el más acertado a la hora de estipular matices en la definición de “jugar bien” fue el italiano Carlo Ancelotti, ahora máximo responsable de la selección brasileña.

“Cada uno tiene su opinión; la mía es que jugar bien es hacerlo bien cuando tienes el balón y cuando no”, proclamaba el exmadridista, quizá el único de los técnicos ‘top’ que prestó atención en su imaginario futbolístico a la necesidad de obtener el equilibrio desde la defensa.

El máximo responsable técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, está siendo cuestionado por un sector notable de la grada por la falta de brillantez de su formación. Incluso los más osados pidieron su cabeza el pasado fin de semana en Zubieta cuando el marcador ante la Real Sociedad B hacía fruncir el ceño al entorno blanquiazul.

Este domingo, en el umbral al último tercio competitivo y con el equipo empatado a puntos en la segunda plaza de la Hypermotion, el Dépor tendrá una nueva oportunidad para seguir creciendo en confianza y puntos. Partiendo de la base de que lo único importante es sumar de tres en tres, el conjunto debe continuar creciendo como bloque. Porque ¿qué significa eso de jugar bien?