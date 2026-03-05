Ojalá jugar como con Fernando Vázquez

Con frecuencia, la pasión que mueve el fútbol provoca que el debate esté teñido de un elevado componente emocional. Así son las reglas del juego y así las debemos aceptar. Pero dar por bueno este aspecto pasional no puede servir como excusa para que en el intercambio argumental se cuelen conceptos erróneos o haya lugar a la memoria selectiva.

El deportivismo ha llegado al mes de marzo discutiendo acerca del juego del equipo. Hay muchos hinchas que consideran que los resultados son lo suficientemente contundentes como para no darle tanta trascendencia al cómo y otros que piensan que, más tarde o más temprano, el qué (ganar) acaba dejando de existir si uno no sabe muy bien la manera en la que responder al cómo (el método para hacerlo).

Yo me sitúo entre los segundos, pues no encuentro otra forma de llegar incluso a ese ‘resultadismo pragmático’ al que muchos apelan sin alcanzar una identidad que, al menos por momentos, redunde en un alto nivel de juego.

He aquí la primera de las falacias que deben ser erradicadas del debate: jugar bonito es muy diferente a jugar bien.

“Bonito” es un adjetivo que se refiere al aspecto estético y, por lo tanto, es subjetivo. Hay tantas formas de jugar bonito como gustos personales. Desde ese punto de vista, quizá para muchos (entre los que me incluyo) ser pragmático no sea la forma más estética de jugar. Puede que para otros sí. Todo es respetable, por supuesto.

Mientras, jugar "bien" consiste en conseguir que el máximo número de cosas que suceden dentro del campo se acerquen a lo que tu equipo desea que suceda. En que se juegue a lo que uno quiere. O, si prefieren conocer una opinión con infinito más peso que la mía, Antonio Hidalgo definió hace unos días ese jugar bien como “que la relación entre lo que concedes y produces vaya en consonancia”.

Aquí no ha lugar a opiniones. Es todo mucho más objetivo. Si eres un equipo combinativo que consigues pasar la mayor parte del partido en campo contrario, encuentras el camino hacia generar ocasiones y logras que el rival te produzca muy pocas, estarás jugando bien. Mientras, si eres un colectivo con futbolistas dominantes en área propia y otros veloces al contragolpe, es probable que tener un 30% de posesión, despejar 50 balones y fabricar cuatro buenas acciones de transición ofensiva y siete de balón parado se acerque a lo que para ti es jugar bien.

Precisamente en este punto llegamos a la segunda de las falacias que no deben ensuciar el debate: la memoria selectiva. Por eso mismo me sorprende leer estos días, como arma argumental, que este Deportivo juega mejor que el que Fernando Vázquez entrenaba en 2014.

Aquel equipo que acabó ascendiendo no maravillaba a (casi) nadie a nivel estético. Probablemente, como a mí, a muchos les resultase aburrido. Pero jugar, jugaba de maravilla. Porque optimizó sus recursos como el que más.

El Deportivo del último ascenso a Primera disfrutaba en contextos de mínimos porque estaba a gusto defendiendo. Y tenía las suficientes herramientas como para, desde esa solidez, ir encontrando el acierto en la portería contraria. Por eso, yo solo tengo claro: ojalá que este Dépor encontrase su propia identidad para crear su propio camino y jugar tan bien como aquel.