No le metan prisa a Yeremay

La semana para el deportivismo transcurre entre dos frentes. Uno es ese problema del primer mundo que supone el debate entre si el equipo blanquiazul debe hacer algo más que sacar los partidos adelante; uno es de los que cree que sí, mientras el entrenador insiste en señalar la clasificación que muestra un único equipo por encima. El otro es Yeremay Hernández. Parece lejano ya aquel cruce de cables ante el Eibar del último partido en Riazor en el que el canario forzó primero la amarilla y pecó de pardillo después para ver la roja. Pero entonces, todos pensaban que era un buen momento para que parara y se recuperara de cara al duelo de este domingo con el Granada.

A día de hoy eso ya no está tan claro. Principalmente porque estas molestias físicas cuyos detalles se guardan como secreto de Estado, están siendo más latosas de lo que parecían. Y después de ver lo que costó convencerlo, o que se autoconvenciera, de que lo mejor era parar para tomar un descanso, quizá el mejor escenario posible para el próximo domingo es que todos los que acudan a Riazor se queden sin disfrutar de la magia del canario.

No, no he bebido antes de ponerme a escribir estas líneas. Soy el primero que quiere ver, disfrutar y aprovechar cada minuto que a Yeremay le quede con la camiseta blanquiazul. Pero quiero ver a un Yeremay al 100%. Y por mucho que de nuevo esté poniendo sobre la mesa números espectaculares y dejando acciones con las que muchos otros solo pueden soñar, esa versión del ‘10’ apenas ha aparecido esta temporada.

Bien por una cuestión física como la señalada, bien por una cuestión mental como la comentada por él mismo en más de una ocasión, quizá sea este el momento oportuno para que el descanso y ese programa de entrenamiento personalizado cumplan su cometido. El Dépor está en la pelea por todo, con las aspiraciones de ascenso directo intactas. Pero no está de más hacerse a la idea de que la temporada pueda extenderse un par de semanas más para jugarse el ascenso en unas eliminatorias a cara de perro. Y son esos duelos de ‘mata-mata’, en los que cada funcionamiento colectivo se estudia al detalle, los que a menudo acaban decantándose por la inspiración individual de futbolistas como el canario.

Por eso, para que Yeremay pueda ser un factor determinante en junio, puede que lo más inteligente sea estirar algo más el descanso del guerrero y que cuando esté de vuelta en el césped, sea para quedarse... y para liderar el esprint final hacia Primera División.