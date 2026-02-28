Mi pequeño museo del Deportivo

Hasta hace unos años me gustaba mucho coleccionar cosas del Deportivo. Ahora ya bastante menos, pero aún voy guardando cosas variadas. Tengo un buen puñado de camisetas, la mayoría de los 90 y principios de este siglo. Tengo un montón de revistas de cada vez que ganábamos un título. Tengo entradas de partidos, sobre todo de los de Champions, aunque a algunas se les ha ido yendo la tinta y casi no se ven. Resúmenes y partidos completos grabados en VHS. Hasta tengo un libro encuadernado con fotocopias de decenas de portadas de diarios nacionales del día siguiente a ganar la liga. Y, en definitiva, un montón de cosas de la época en que no había internet y cada objeto o publicación sobre el Deportivo era un recuerdo incunable.

Y entre los recuerdos que tengo y que forman parte de mi pequeño museo deportivista, a los que más cariño les tengo son los que fui coleccionando en los años 80. Eran años en los que no se vendían camisetas, no se televisaba nada de segunda división y lo del tema del merchandising ni se sabía lo que era. Es por ello por lo que cualquier cosa que cayera en mis manos era bienvenida y guardada como oro en paño. Y entre estas reliquias que conservo figuran las que se muestran en la foto que acompaña esta columna y que son algunas de las que más ilusión me hace tener.

Recuerdos de Arturo López Petinal CEDIDA

Por un lado está el banderín. Tiene más años que yo y pertenecía a mi tío abuelo Tacho que falleció en 1971. Luego está esa pegatina del Mundial 82 en la que se ve a un jugador del Deportivo que no sé si es Carreras o Silvi. Luego está esa baraja de cartas de las de Heracio Fournier de toda la vida y que me compró mi abuela en El Pote. Una gorra comprada en el Teresa Herrera de 1981. Y, por fin, está esa revista que se publicó con El Ideal Gallego en 1981 para conmemorar el 75º aniversario de nuestro Deportivo. Y es aquí donde me quiero parar.

En aquellos años de mi infancia me la debí de leer más que cualquier libro de texto del colegio y aun hoy en día le echo un vistazo de vez en cuando. Vista con los ojos de 2026 te sale una pequeña sonrisa cuando la empiezas a hojear. Lo primero que te llama la atención es la publicidad: anuncios de Petrolíber, del Banco Pastor, de El Pote, de Cachaza, de Muebles La Fábrica. Pero también hay un anuncio de Bonilla, que ahí sigue en la calle Galera como el primer día. Y en cuanto a la historia del Deportivo hasta 1981, pues se ve que éramos un club muy modesto de Segunda División recién regresado tras estar un año antes en Segunda B. La plantilla la formaban, entre otros, Jorge, Silvi, Ballesta, Traba, José Luis y García. Nuestra historia era el subcampeonato de liga de 1950 y la eliminación del Real Madrid en Copa en 1932. Nuestras figuras históricas eran Luis Suárez, Amancio, Acuña y Chacho. Y nuestros últimos internacionales eran Serafín y Pardo, que un año antes habían jugado un amistoso contra Holanda en Riazor con la sub-20. Pero lo que eran internacionales absolutos sólo teníamos unos pocos y muy lejanos en el tiempo. Y, por supuesto, se destacan los seis goles que Chacho le metió a Bulgaria en aquel 13-0 que aún sigue siendo el récord de la selección española. Y en cuanto a los trofeos, pues se destacan los más importantes, que eran cuatro Teresa Herrera y tres Conde de Fenosa. Luego se repasan los presidentes que hubo hasta la fecha y se cierra la revista con una foto de la recordada Grada Elevada. Ese era el Deportivo de 1981. Cuanto hemos cambiado, desde luego.

Ahora que el Deportivo ha estrenado su museo me he puesto a rebuscar mis reliquias deportivistas. Y la verdad, sin ser verdaderos tesoros, sí que tengo cosas curiosas. Y esa revista que distribuyó El Ideal Gallego es un buen ejemplo, sin duda.