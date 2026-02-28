Hidalgo y el juego de ubicación

El juego de posición es un modelo táctico combinativo que propone el orden colectivo a través del espacio. Dicha propuesta, desarrollada en su momento por Johan Cruyff en el Barcelona, fue de nuevo puesta en el foco y potenciada por Pep Guardiola durante sus años en el conjunto culé y basa sus pilares en una ocupación racional, casi simétrica y a través de cortas distancias de las zonas del campo, la generación de superioridades o la búsqueda del hombre libre.

Precisamente porque estas son sus características más identificativas, Juanma Lillo —una de las personalidades futbolísticas referenciales para Pep— entiende que el juego de posición debería ser denominado como juego de ubicación, ya que una de sus claves es optimizar dónde y cómo (con qué postura) se sitúan los jugadores en el campo respecto al balón y al rival, no tanto la posición en sí.

Querido lector, si ha leído estos dos primeros párrafos de retahíla teórica y ha llegado esta aquí, no espere que este artículo sea un alegato a favor de que el Deportivo desarrolle un juego de posición/de ubicación. Una cosa es mi gusto propio —soy fan de ese estilo más asociativo, pero también disfruto de otros muchos— y otra muy diferente es pretender que uno de los equipos que sigo profesional y personalmente se emplee así.

Los equipos deben jugar siempre en función de las características de sus jugadores. Y aunque quizá el techo de este Dépor pueda ascender varios metros si es capaz de terminar de abrazar el control y la pausa, el equipo también ha dejado pistas de por qué eso mismo también podría hacer que su suelo descendiese varios escalones.

No es fácil la tesitura para Antonio Hidalgo, al que creo entender las razones por las que no apuesta decididamente por un juego de ubicación con su Deportivo, por mucho que se empeñe en convertir por momentos sus intervenciones en crípticos mensajes antimiradas ajenas, como si los cuerpos técnicos rivales no estudiasen las debilidades y virtudes del equipo coruñés. Entiendo a Hidalgo, insisto, pero también le recomendaría que terminase de ubicarse como técnico del Deportivo. Que, en eso sí, se abrazase al juego de ubicación y no buscase fantasmas donde no los hay.

Quizá la frase suene dura. Pero lo que realmente resultó duro de escuchar fue su comparecencia pública del pasado viernes, en la previa del encuentro ante la Real Sociedad B.

El catalán, que parecía haber entendido desde hace unas semanas que ponerse delante de los micrófonos no tenía por qué ser una recreación del ejercicio defensivo y el “sufrimiento” que le pide a su equipo, volvió a colocarse la coraza. Para proteger su área con enérgica actitud, pero también para contraatacar.

“Intentáis darle la vuelta un poco a todo”, respondió a una pregunta —adecuada, bien formulada y sin ningún tipo de malicia— sobre la gestión de los minutos de Yeremay. “No me gustó la energía después del partido ante el Eibar. Parecía que habíamos perdido y no puede ser”, apuntó después, antes de señalar que no había detectado en la vida “un ambiente tan pesimista yendo cuartos”.

Varias de esas frases pronunció Hidalgo, aunque entre medias certificó, quizá, su única falacia: “Entiendo cómo funciona esto y el entorno”. Porque si algo está demostrando el técnico es, precisamente, todo lo contrario.

La insatisfacción de la gente es lícita, pues no tiene que ver con la clasificación. No se trata de no sufrir. Nadie pretende ganar siempre. Y me atrevería a decir que somos muchos los que no veríamos como un fracaso todo lo que no fuese ascender sí o sí. Siempre hay grises.

El problema de fondo es vivir con la incertidumbre constante sobre qué Dépor se encontrará uno el próximo fin de semana. Porque eso poco tiene que ver con las expectativas que el equipo creó —para bien— al inicio de la competición, cuando parecía tener al menos unos sólidas certezas a partir de las que ir desarrollándose.

El Deportivo ha dejado de ser un equipo reconocible. Y está muy bien ser cuarto, pero quizá estaría mejor saber por qué se ha llegado a ser cuarto. Simplemente, para poder ser optimistas con algún argumento más tangible que la fe.