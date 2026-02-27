El motor de la ilusión

E s un ciclo que se repite. A medida que se hace mayor, el ser humano tiende a mirar con otros ojos a las nuevas generaciones. O, mejor dicho, con peores ojos. Malos incluso. La condescendencia. Que si estos jóvenes andan como locos. Que si creen que han inventado lo que ya inventamos otros antes. Que si el mundo se irá a pique cuando en el futuro manden estos mocosos. Una y otra vez. Y una vez más.

La realidad es otra. Y la demuestran momentos como el vivido ayer en el Palacio de la Ópera. En todas las épocas nos atrevemos a predecir un futuro en parte apocalíptico con razones de peso. Pero siempre acaban apareciendo motivos para que la balanza se decante hacia el otro lado. En este caso, de la mano de deportistas y clubes de la ciudad que mantienen viva una llama que jamás se ha apagado desde que se encendió a finales del siglo XIX. Es decir, hace más de un siglo y un cuarto de otro, que es mucho decir. Los velocípedos se han convertido en bicicletas. Las espadas de esgrima clásica han dejado paso a la esgrima olímpica. El foot-ball de entonces pasó a convertirse en balompié, pero es fútbol ya desde hace muchas décadas. La arena y ceniza de las pistas atléticas pasaron a mejor vida para dar paso a los anillos sintéticos. El tartán. De patear la pelota, correr o pedalear en la plaza de toros o en un vasto descampado, a hacerlo en modernos y grandes estadios, inspirados en los anfiteatros de la Roma antigua. Y los atletas. Siempre han estado ahí. Desde la Sala Calvet y su heredero Deportivo y el Real Club Coruña hasta las decenas de clubes existentes en la actualidad. Hace unos días, Manuel Vázquez me lo resumía en cifras. En estos años al frente del deporte coruñés, ha recibido a clubes de 72 disciplinas diferentes. No, el futuro no se va a perder en un hoyo. Claro que no.

Muchos de ellos quedaron fielmente representados en el inicio de la gala de los Premios al Talento Base DXT Campeón, una cita que ya es referente y que apunta a hacerse eterna en el calendario deportivo de la ciudad, pese a que solamente es el segundo año en que este diario los organiza. Balonmano. Hockey patines. Tenis. Halterofilia. Natación. Baloncesto. Fútbol. Atletismo. Patinaje. Esgrima. Escalada. Voleibol. Rugby. Taekwondo. Bádminton. Y fútbol. Y otros tantos que ya no cabían en el escenario de la sala de cámara. Sí, claro que hay futuro.

A Coruña y los coruñeses se mueven, como toda la vida. Esta ciudad ha sido pionera en muchas disciplinas. Y sobre todo en el deporte femenino. Medina, Karbo, Sal Lence... Las inquietudes de los coruñeses y coruñesas en torno a la actividad deportiva nunca se ha detenido. Y si de mujeres hablamos, hay que tener en cuenta que de las casi 6.000 medallas de oro que se han repartido en la historia de los Juegos Olímpicos, solamente una de ellas vino al mundo en nuestra ciudad. Por ello Sofía Toro, nacida y formada en A Coruña, fue elegida como Premio DXT Campeón 30 años para erigirse en el principal ejemplo a seguir para todos esos chicos que vienen desde abajo. Desde esta redacción tuvimos el honor y el placer de contar la mayor gesta de un deportista coruñés a lo largo de estas tres décadas, hace ya catorce años. El deseo de toda esta redacción es volver a contarlo con algunos de estos chicos y chicas que representaron a esos deportes y esos clubes que luchan cada día con recursos limitados, pero movidos por un motor que jamás se apaga, el de la ilusión.