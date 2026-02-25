Todo nos parece una m****a

A ver si conseguimos llegar indemnes a la última línea de esta columna, sin caer en groserías o herir sensibilidades. Porque a mí el último partido del Deportivo en Riazor no me gustó. Sin más. Salí más aliviado que contento, más conforme que entretenido. El 1-0 ante el Eibar fue un cimiento más para ese edificio que Antonio Hidalgo llama “la globalidad” y que se sustenta en sumar puntos por encima de todo con el convencimiento de que, si al final la construcción se sostiene y nos da cobijo en la Primera División, todo habrá valido la pena, hasta los partidos más rácanos de fútbol. ¿Fue una mierda de partido? No lo expresaría en esos términos, pero sí me hizo pensar en la “mierdificación”.

A estas alturas del siglo XXI, donde la big tech moldea el mundo a su antojo, así en la tierra (influyendo en elecciones si es menester) como en el cielo (mandando cohetes al espacio para huir de un planeta que consumen), todos hemos padecido la “mierdificación” de un modo u otro. A lo mejor no sabíamos ponerle nombre hasta que lo hizo el periodista candiense Cory Doctorow en 2023.

Enshittification fue la palabra que usó para definir el ciclo de vida de las plataformas nacidas en internet: primero, son buenas con sus usuarios o clientes; después, cuando han captado una base suficiente de usuarios, degradan la calidad del servicio con tal de maximizar el beneficio para los accionistas.

Quizás sea la versión moderna del “nadie da duros a cuatro pesetas”, pero no es casualidad que tus redes sociales parezcan peores hoy en día o que sientas que tu suscripción recurrente a una plataforma de streaming no devuelve el mismo valor que antaño. El Deportivo 2025-2026 que se destapó en Granada con goles hilvanados de tacón fue la promesa de una temporada maravillosa que alcanzó el pico de satisfacción de sus abonados con los partidos ante Mirandés y Huesca. Pero algo se rompió contra el Eibar en la primera vuelta y la depauperación de la propuesta ha llegado hasta un nuevo sótano de amargura en la victoria (recordemos de nuevo que se ganó el partido) contra el Eibar en la segunda vuelta, que ya es casualidad.

Como en este caso la suscripción al equipo es sentimental y de por vida, ya hemos tenido oportunidad de vernos en otras circunstancias iguales o peores. Y, sin embargo, el catálogo de fútbol que se anunciaba al inicio del curso ha ido perdiendo atractivo, también por las malas actuaciones de los actores principales.

La asistencia al estadio no mengua pero el entusiasmo a duras penas se mantiene. Desde el fondo de Maratón, megáfono en mano, alguien pedía el sábado “un poco de autocrítica”, reclamando más animación de la claque local. Quizás la demanda podría extenderse a otras localidades donde la gente no está de pie y tiene asientos forrados.

Cuando en Netflix no encuentro nada que quiera ver pese al catálogo insondable, apago la tele o cambio de plataforma. Al Deportivo no lo voy a cambiar por otro, pero la calidad de su oferta este año se ha estropeado hasta el punto de que el disgusto se solapa con la felicidad del triunfo. Quizás esta deriva sea la campaña definitiva en pro de la liberación de asientos que buscaba el club. Si no cunde más el desapego con el equipo será porque como cantaban Astrud hace ya demasiado tiempo, “todo nos parece una mierda menos lo vuestro”.