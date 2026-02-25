Lo del hockey hielo, ¿qué es?

Pido disculpas por adelantado por escribir un artículo de opinión sobre un deporte del que vi mi primer partido completo el pasado domingo. Más concretamente, en los ratos libres que tuve ese día y los dos posteriores, porque cuando se disputó estaba en el Silva-Compostela.

Hablo de hockey sobre hielo. De la final olímpica masculina entre Estados Unidos y Canadá, en el Arena Milano. Me picó el gusanillo al ver que se enfrentaban dos potencias vecinas, con la lógica rivalidad que eso conlleva. Y no me decepcionó. Sí me sorprendió. Mucho. Hasta el punto de preguntarme en no pocas ocasiones: ¿esto qué es?

Alguna vez había visto clips de peleas en la NHL, pero nunca me había parado a pensar por qué sucedían. Era como si lo tuviera asumido: en ese deporte, a veces los jugadores se quitan el casco y empiezan un combate de boxeo hasta que uno cae al hielo. Sin más. Pero claro, cuando te detienes a pensarlo, quieres entenderlo. Y ahí una búsqueda rápida en internet sació mi curiosidad: que si los árbitros no alcanzan a ver todos los contactos y los propios jugadores ejercen cierta ‘justicia’, que si forma parte del espectáculo norteamericano, que si las pulsaciones están disparadas… Nada que juzgar —un poco de salsa tampoco hace daño—, pero cuanto menos sorprendente.

Nada de eso ocurre en un partido olímpico, donde los árbitros cortan de raíz cualquier conato. Pero eso no le restó dramatismo a una final que parecía jugarse al 200% y en la que (casi) todo era legal. Cargas constantes contra el vidrio, contactos durísimos que en ningún momento eran ni sancionados ni protestados, un ritmo endiablado, una dificultad enorme para hacer gol incluso en superioridad numérica…

Todos esos ingredientes desembocaron en un empate (1-1) tras 60 minutos que llevó el partido a la prórroga. Pero no era un tiempo extra al uso, sino un tres contra tres —sin contar a los porteros— en formato gol de oro que convirtió el desenlace en un cara o cruz que cayó del lado estadounidense. Ahí coincido con el comentarista: cuesta entender que se decida así. Sería como si en fútbol se pasara a un siete contra siete o en baloncesto a un tres para tres. No tiene demasiado sentido y le resta la épica de presenciar la batalla cuando el cansancio más acecha.

Quizá case bien con su esencia. Un deporte que vive al límite, que mezcla técnica, violencia controlada y vértigo. Tal vez la pregunta no sea “¿esto qué es?”, sino por qué, sin entenderlo del todo, lo vi entero pese a tener el spoiler de quien había ganado.