El mareo de las retransmisiones

Con tanta plataforma para ver los partidos de los diferentes deportes hace falta una guía para poder seguir cada fin de semana las jornadas. Pero, a veces ocurre que las propias televisiones boicotean sus retransmisiones, contraprograman y te encuentras que a la hora de ver un encuentro el canal anunciado no lo televisa.

Y claro, con el consiguiente enfado te pones a buscar dónde demonios han decidido dar el citado encuentro. Suele pasar mucho cuando se trata de deportes que no son el fútbol y si a eso le añadimos que sean en categoría femenina ya tenemos el cóctel perfecto para que impere el mareo y la falta de respeto de las televisiones.

Porque si se anuncia un partido lo normal es que este se emita tal y como se ha publicitado. Lo otro es jugar con el telespectador, que no siempre tiene acceso a un ordenador. Que es donde acaban muchos de estos encuentros. Anunciados para la televisión y relegados a las plataformas de streaming de los canales generalistas. Que lo mismo te dan un partido en abierto que te agasajan con la enésima reposición de Pretty Woman.

El mareo de tener que buscar en esos canales digitales ha pasado con varios partidos de Liga F de baloncesto, para los no puestos en la materia, la primera categoría de baloncesto a nivel nacional en categoría femenina. El equivalente a la ACB. Los clubes pagan por las retransmisiones que emiten estos canales. Y estos suelen ser los secundarios de las primeras cadenas, en muchos casos temáticos y dedicados, como en el que nos ocupa, al deporte.

Son esas televisiones, como ocurre en el fútbol, las que en función de sus parrillas deciden la hora de los encuentros. Y muchas veces esto trastoca los planes de los equipos, pues no siempre el capricho de la fecha que ponen las televisiones coincide con el habitual día y hora de sus duelos.

Teniendo que asumir todo eso como parte del acuerdo de las televisiones y contando con el beneficio de una mayor visibilidad, que ya sabe que si no apareces no existes, el problema radica en que los equipos se convierten en cautivos de los designios de los canales. Y no ocurre como con el fútbol, donde se reparten cuantiosos beneficios entre todos los clubes por los derechos televisivos. Y así, año tras año, el poder seguir estos encuentros del no olvidemos segundo deporte con más fichas federativas en España, se convierte en una odisea.