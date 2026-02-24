La puerta trasera de TeleTebas

El próximo octubre se cumplirán ocho años de una operación que, en teoría, iba a favorecer la difusión, la presencia, “el significado y la calidez que merece”.

La frase entrecomillada es de Javier Tebas, presidente de la Liga Profesional de Fútbol y mandamás de la plataforma televisiva (digital) rebautizada como LaLiga+.

Aunque la cantidad de la cesión de los derechos no se hizo oficial, parece ser que el acuerdo –en principio por cinco años y renovado en 2023– con la FEB, dirigida entonces por Jorge Garbajosa, se cerró en poco más de 200.000 euros. Una ganga. Para Tebas. Y una ruina para el resto.

Especialmente para los aficionados, obligados a pagar, en dos modalidades, un precio a todas luces excesivo. Porque tanto el abono por toda la temporada –no se puede elegir solo el baloncesto– o el (ya no se dice) Pay Per View por partido son caros. Carísimos teniendo en cuenta la calidad de las retransmisiones, que oscila entre regular e infumable, con varios estadios más negativos por el medio.

Ocho años después, el asunto no es que no haya mejorado, sino que ha empeorado. Streamings que van a saltos o se paran, falta o deficiencia de audio, cortes de señal, de duraciones varias en medio de los partidos, conexiones tardías. O directamente encuentros que no se ven.

Pasó con varios, de diferentes equipos, en los primeros compases de la temporada liguera, y en algunos de la segunda edición de la Copa de España. La indignación, corta incluso para el calibre del atraco (no tiene otro nombre) les entró por un oído y les salió rápidamente por el otro a los responsables de Tele Tebas.

Ni rastro de la calidez prometida. Más bien lo contrario: frialdad, distancia y las culpas a terceros. Este tercer concepto con razón y sin razón. Los clubes se encargan de prácticamente todo a cambio de prácticamente nada.

Rebasado el primer cuarto del siglo XXI, el de la desbocada progresión de la tecnología, la Primera FEB de Tebas sigue anclada en el XX. “Lamentamos las incidencias sufridas. Estamos trabajando para que no vuelva a suceder”, se leyó en la cuenta de X de LaLiga+ tras el desastre de la primera jornada liguera (el Gipuzkoa-Básquet Coruña fue uno de los escasos afortunados que lo esquivaron).

Veintiuna jornadas y cinco meses después sigue siendo (casi) imposible seguir un partido de Primera FEB en las condiciones que demanda el siglo XXI. Y parece que a nadie, salvo lo que lo sufren, y además pagando a precio casi de oro, parece importarle.