Más allá del resultadismo

El Deportivo volvió a mostrar por enésima vez su poca fiabilidad como equipo. Capaces de lo bueno, que no mejor, y lo peor, la máxima nada, en cuestión de minutos. Un guion de partido muy similar al vivido en la victoria por 2-1 ante el Albacete, y que ya empieza a cansar. Mucho. Los blanquiazules vencieron, sí. Están entre los seis primeros, también. Pero, ¿hasta dónde llega el resultadismo?

Riazor se manifestó durante y después del bochornoso partido ante el Eibar. Nadie se marchó con la alegría que debería dar sumar tres puntos que te vuelven a poner a tiro los puestos de ascenso directo a Primera División, escalón que llevas sin pisar ocho temporadas. El club ocupa una posición en la tabla clasificatoria que, aunque podría ser más alta, y por supuesto más baja, quedaba muy lejos hasta hace bien poco. Sin embargo, no se nota esa sensación en el coliseo herculino. Más bien parece todo lo contrario.

Si alguien que desconociera el contexto hubiese ido el estadio, seguramente llegaría a la conclusión de que el Dépor vive una temporada tranquila. Sin aspiraciones, como el curso pasado. Y eso es tan preocupante como significante.

La afición no solo no disfruta, sino que, a pesar de ganar, se vuelve a casa descontenta. Un sí y muchos no. Nadie sonrió en los instantes en los que la Calle Manuel Murguía y la Avenida de la Habana se volvían a abarrotar de gente. Las caras lo decían todo. Tan solo el marcador fue positivo. No es poco, pero no llega. Sobre todo porque no es cosa de un día, sino que es el cuento de nunca acabar.

Si la parroquia no se alegra tanto como debería tras recortar puntos con el ascenso directo, por algo será. Quizás, en el fondo, sabe que con la imagen que da el equipo, lo más normal sería quedarte en la plata.

"Tenemos que dar más todavía de lo que hemos dado hasta ahora. Con lo que hemos dado hasta ahora no nos llega", pronunció Fernando Soriano al cierre del mercado invernal. Al director deportivo no le basta, al público tampoco.

Nadie le pide al Deportivo que golee cada fin de semana. Que la Segunda es complicada ya lo sabemos todos. Pero de ahí, a los segundos 45 minutos del Deportivo, hay un trecho. El objetivo es el ascenso, pero si hay que esperar a que Ferllo bese el palo en el que se estrelló el disparo de Adu Ares cada jornada, el Dépor no llegará a su destino.