La complejidad de hacer fácil lo díficil

Suele pasar que las jugadoras que más focos atraen son aquellas que tienen en su regate su arma más poderosa. Ainhoa Marín, por ejemplo. No me quiero ver yo en la tesitura de tener que frenar a una futbolista con su virtuosismo a la hora de eliminar rivales. Otras levantan pasiones merced a su idilio con el gol. Como Espe Pizarro. Qué necesario contar siempre con una delantera con la capacidad de definición de la charrúa. ¿Pero dónde quedan aquellas con la aptitud, habilidad y, sobre todo, talento para desatascar partidos con un toque que desde la comodidad de mi sofá –o del palco de prensa de Riazor, no tan confortable– parece el más sencillo del mundo? Bendita Paula Gutiérrez y bendito el día en el que firmó por el Deportivo. Cuánto ha ganado el club con su fichaje.

Puedo entender que, de cara a la galería, no sea la más llamativa. Pero qué me importa a mí la galería cuando me hace disfrutar de tal forma jornada tras jornada. Reconozco que me alegra de manera especial cuando influye directamente en el resultado, aunque no sea eso necesario para valorar su don a la hora de domar el balón. Pero ayer, ante el Levante, transformó su talento en una asistencia de oro, entre muchas otras cosas que ejecutó de forma brillante. Su visión privilegiada y un pase made in La Masía con una ejecución perfecta que valió para ponerle a Espe Pizarro su quinto gol en bandeja. Había que meterla, pero eso es un trabajo que la charrúa tiene lo suficientemente interiorizado como para hacerlo con éxito.

Una vez más, Paula Gutiérrez personificó la complejidad de hacer fácil lo difícil, de pasar desapercibida para algunos y a la vez ser el principal baluarte del equipo; de ser esa jugadora capaz de construir sin cemento ni ladrillos; de ser cuando nadie es.

No debemos caer en normalizar lo extraordinario. Quizás es uno de los mayores defectos que tenemos los que vemos el fútbol desde fuera. Pero la temporada de Paula y su crecimiento en la máxima categoría del fútbol español no merece pasar de puntillas. Futbolista de quilates a la que muchos equipos de Liga F seguro añoran tener en su centro del campo. Pero Paula Gutiérrez hay una. Y en A Coruña tenemos la suerte de verla cada fin de semana defendiendo los colores del Deportivo. Valoremos lo excepcional y no caigamos en el error de regularizar el talento de una jugadora como la ‘6’ blanquiazul.

Me tiemblan las piernas solo de pensar en que acaba contrato el próximo 30 de junio. Aunque también me sobran los motivos para pensar que la dirección deportiva de la entidad herculina ya ha movido ficha para atar a la que es la columna vertebral del presente proyecto. Eso espero. Si lo reflexiono mucho me entran las dudas –no por Paula, claro– y vuelven a invadirme los sudores fríos. Dejémoslo ahí.