Un rodeo sin red de seguridad

Suele pasar con el vaso de la ilusión después de cada derrota. Que el lunes lo ves totalmente seco, a medida que avanza la semana llega al 50% y cuando llega el siguiente partido ya está, como poco, medio lleno. Bien hace el Dépor y el deportivismo en reclamar el mérito que está teniendo la temporada del equipo y no perder ni un ápice de optimismo a pesar de estamparse de nuevo con el muro que ha supuesto cada enfrentamiento con un rival directo esta temporada.

La gran característica que define a las ligas, más a una tan larga como la Segunda División, es la regularidad y eso abre más de un sendero a la gloria. Siempre con un paso por encima de la media, el primero es en línea recta y consiste en imponerse a todos y cada uno de los aspirantes. Ser el más fuerte en la ley de la selva. El segundo, al que se ha abocado el conjunto coruñés, supone dar un rodeo. Igual de válido, pero con el asterisco, no pequeño, de no poder permitirse ningún tipo de error que le impida cubrir una mayor distancia en el mismo tiempo que el resto.

Antonio Hidalgo y los suyos marchan bien posicionados a pesar de los batacazos ante Castellón y Racing de Santander, precisamente porque le ganaron a los equipos que había que ganarle. Sin sobrarle nada. Claro. Sin brillantez, por supuesto. Pero son esos seis puntos de seis ante Cultural Leonesa y Albacete, y tantos otros sumados de la misma manera ante rivales de nivel similar, los que permiten seguir asentado en la zona noble.

Eibar, Real Sociedad B, Granada, Ceuta y Zaragoza. Esos son los próximos rivales del Deportivo. Cada uno con sus condicionantes, cada uno con sus dificultades. Pero la realidad es que si no eres capaz de vencer a tus iguales, ninguna excusa puede ser válida para no hacerlo ante los equipos de la mitad baja de la tabla si el objetivo es estar arriba. El margen de error es mínimo y todo lo que sea un botín inferior a las dos cifras será insuficiente para las aspiraciones del grupo, por mucho que las energías ya se concentren de forma definitiva en amarrar el playoff.

Puede sonar pretencioso. Quizá cruel. Desde luego va contra el ‘partido a partido’ al que siempre se agarran entrenadores y jugadores para evitar, en muchos casos, conversaciones incómodas. Pero el camino recorrido hasta ahora por el cuadro herculino no deja opción. Los torneos de la regularidad siempre dan una segunda opción. Pero precisamente si uno se agarra a la regularidad como su punto fuerte, debe asumir que esa excelencia en el día a día consiste precisamente en caminar sin red.