Hay que hacer más

Si un alienígena se hubiera pasado este sábado por Riazor, avisado de que allí se desarrollaba una actividad que genera irracionales pasiones a nivel planetario, habría pensado que todo se trata de una broma. Hay que ser muy marciano para soportar el espectáculo futbolístico que perpetraron Deportivo y Eibar en un escenario que merece actuaciones mejores. Unos hicieron todo lo posible por no ganar y triunfaron, los otros se empeñaron en perder y lo consiguieron. Lo justo, en un juego de despropósitos, sería descontarles puntos a ambos en la clasificación, solución que el reglamento no contempla. Así que el Deportivo se lleva los tres porque en una acción episódica uno de sus futbolistas con luces en el frontal, Mario Soriano, alumbró algo de fútbol entre tanta oscuridad balompédica y le regaló un gol a Eddahchouri que a la postre fue el de la victoria.

Lo mejor que hizo el Deportivo fue ganar, que no es poco. Lo peor todo lo demás, que tampoco es una minucia. “Es una victoria importante”, “tenemos que pulir cosas”. “el rival venía en el mejor momento de la temporada”, acertó a explicar Antonio Hidalgo, que se envolvió en el tópico para despachar su comparecencia tras el partido. Tampoco es sencillo explicar lo sucedido sin agarrarse a la importancia de haber sumado los puntos en juego porque no hubo más noticias que inviten al optimismo. El deportivismo tiene todo el derecho a preocuparse porque el equipo no ofrece certezas ni seguridades, atrás rezuma blandura y por momentos desliza esa falta de intensidad que ya pasó factura en Castellón. Y cuando le aprietan en la salida de balón no encuentra soluciones para juntar pases y que la pelota le llegue a sus futbolistas de más talento, que apenas tocan bola. Todo ocurre por más que desde la pizarra se planteen inopinados virajes como el de esta ocasión: buscar en largo a Eddahchouri, que no se caracteriza por sus prestaciones de espaldas a la portería rival, para que bajase la pelota en duelo con Jair, uno de los centrales más fornidos y expertos de la categoría.

El equipo no encontró salidas a través de Zaka, pero el gol llegó de sus botas. Bajemos el listón de la exigencia y celebremos el acontecimiento como se merece: el delantero centro del Deportivo hacía casi tres meses que no marcaba. Quizás hasta ese hito el equipo incluso parecía pinturero porque jugaba en campo contrario, sin generar ocasiones (situaciones) pero tampoco sin tener que mirar en exceso por el retrovisor. Cumplía a la espera del destello de alguno de sus mejores futbolistas. Que llegó. Queda la incógnita de que hubiese sucedido si el partido hubiese seguido más tiempo empatado. El caso es que el Deportivo marcó y a partir de ahí desapareció, cada vez más acostado en torno a su área con una zaga de cinco hombres que le hundió ante Ferllo. El partido se convirtio entonces en un peñazo insufrible porque el Eibar tampoco acabó de exigir una gran aportación del guardameta y solo tiro dos veces entre palos en 96 minutos.

La gente se enfadó en Riazor, donde al final del partido el rictus del personal que desfilaba hacia la calle era entre mohino, decepcionado y aliviado. Puede que este tipo de despliegues sirvan para anclar al equipo en los puestos nobles de la clasificación. También puede que ocurra todo lo contrario, que jugar rematadamente mal al fútbol (entendido como no poner sobre el tapete aquello que se quiere exponer) acabe por no ofrecer réditos. Todos los análisis se sostienen en torno al resultado, incluso los de este lamentable Deportivo-Eibar del que se recordará que sirvió para sumar tres puntos en el camino que todos queremos que lleve a Primera División. Pero resulta difícil imaginar que ese sea el final de la ruta con esta manera de conducirse. Hay que hacer más y hay que exigirlo también. Lo marciano sería no hacerlo.