'Demolition Team'

Decir Estudiantes en España es como decir baloncesto. Punto. Un histórico que no lo está pasando bien en los últimos tiempos desde su descenso de la ACB. En fútbol, menos acentuado, sería la situación de un Zaragoza, por ejemplo. Un Estudiantes con una historia tan grande como lo es, en lo económico, su patrocinador principal Telefónica. Parece mentira que si unimos a la tradición, la economía y su afición, estén en horas tan bajas. Una afición que me recuerda a la del Rayo, que no solo quiere ver a su equipo jugar y ganar, sino que también quieren dirigir el día a día del club.

Jugar contra un Leyma que, en el primer cuarto te mete 35 puntos, con 7 de 9 desde la línea de tres, que rebotean defensivamente casi perfecto con 8 capturas por 3 del rival, es realmente difícil. Por no decir imposible. Al festival de juego “naranja” se unen capturas en ataque que son aprovechadas en segundas acciones. Al pastel se añadió la guinda. Los triples seguían llegando. Esta vez 5 en el segundo cuarto para totalizar al descanso 12 ¡de 20 intentos! (60% de acierto).

Un equipo en el que han jugado “Oso” Pinone, Rickie Winslow, Fernando Martín o Felipe Reyes, que ha sido tres veces campeón de la Copa y que es “tan popular”, a pesar de las bajas, hay que pedirle un poquito más.

Primer acto finalizado. Va a comenzar el segundo al que como siempre llegarán tarde los de la manduca.

Y las grandes dudas eran elementos adyacentes al partido. Que si conseguiríamos más triples que… que con cuántos puntos acabaríamos al final… que si el entrenador del equipo madrileño seguiría en el cargo mañana (alguno de Estudiantes tras perder hace años en A Coruña fue cesado)… Y en esos titubeos andaba el ambiente de un partido en el que en último cuarto con Silverio (19 tantos), el cuadro visitante maquilló un marcador en el que fueron perdiendo hasta por 37 puntos de diferencia y acabaron 105-82

Todo lo comentado, pero fundamentalmente por el juego del propio partido contribuye a que el Leyma siga ganando y a que Estudiantes no vuelva el próximo año por A Coruña. Sería fantástico. No por ellos, sino por nosotros, que presumiblemente no estaríamos en esta categoría.