Noubi, un segurata de muchos quilates

Soy de los que son muy de Lucas Noubi. Tanto que si echo la vista atrás y me doy cuenta de que no he podido disfrutar de él durante más de un cuarto de campeonato, me asaltan las mayores de las decepciones. Y más todavía con el rendimiento que sus competidores por el puesto estaban mostrando.

El belga no ejerció como titular hasta la undécima jornada. El 26 de noviembre, ante el Real Valladolid, Antonio Hidalgo le dio la primera oportunidad en el once inicial casi que por obligación debido a las lesiones en defensa. No era una papeleta sencilla. Un examen que le ponía a prueba en un contexto exigente ante su afición —apenas había disputado 35 minutos antes en Riazor— y fuera de posición. El central de 21 años, por aquel entonces 20, ocupó el lateral diestro y dio señales de todo el potencial que tiene por delante. O por lo menos para mí.

Al más puro estilo Jules Koundé, por el rol en el verde y evidentemente también por las rastas en el pelo, Noubi aprobó con nota un test que llegó tarde y con trampa.

"Soy un trabajador y un ganador", comentó en su presentación como futbolista del Deportivo a mediados del mes de julio. Casi seis meses después, la parroquia blanquiazul pudo comprobar que su nuevo escudero no había pecado de juventud en sus palabras.

Desde aquel primer día serio en la oficina, el central se ha cansado de acumular titularidades. No solo no ha vuelto a esperar desde el banquillo, sino que se ha convertido en el complemento perfecto de un Miguel Loureiro al que le faltaba un socio a su altura.

El tiempo le ha regalado a Antonio Hidalgo un zaguero de cualidades excepcionales que apunta a convertirse en un jugador de élite absoluta. Aunque para ello todavía falta.

"Son jugadores que cuando están muy concentrados demuestran que tienen un gran nivel. Es algo en lo que incidimos mucho", indicó el técnico deportivista. Si algo puede mejorar Noubi es el aspecto mental. Da la sensación que el verse tan superior al resto le hace desconectar e irse del encuentro. Un problema que debe resolver y que haría resaltar por diez todas sus virtudes.

El poderío físico, rapidez y aceptable salida de balón ya han llamado la atención de clubes de Primera. Si el Dépor no asciende, Noubi, al igual que otros talentos, volará de A Coruña. De lo contrario, hay central de garantías para años, o una venta por muchos millones de euros.