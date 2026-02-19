Ser de Fernando nos parece mejor

"Si la vida no es justa, ¿por qué lo iba a ser el deporte?". Eso es precisamente lo que trato de decirme a mí mismo cuando en el ámbito deportivo me toca lidiar con la frustración. Algo que, como bien sabrá usted, querido lector, está muy vinculado con ser seguidor del Deportivo. Sobre todo en los últimos años.

Sin embargo, permítame decirle que siempre es posible caer un piso más abajo en el pozo del desengaño. Porque se puede ser deportivista y, a la vez, ser alonsista.

Lo sé. Quizá pensará que más que el deporte, a mí lo que me gusta es el masoquismo. Pero, por suerte o por desgracia, la afición no entiende de razón. Uno no elige de qué club o deportista se apasiona, igual que no puede elegir de quién se enamora. Simplemente sucede. Y punto.

En mi caso, para quienes empezábamos a tener uso de razón y consciencia deportiva allá por los inicios de este siglo, fue difícil no contagiarse del fenómeno ‘Fernando Alonso’.

Fernando tiene el mérito del pionero. Fue quien convirtió en España a la semiclandestina Fórmula 1 en un deporte de masas.

Ser de los que ganan es muy fácil, claro. Por eso, si Alonso tiene un mérito mayor que clavar la estaca antes que nadie es haber sido capaz de mantener a su lado también en las decepciones y en los años más oscuros a esos adeptos que nacieron en los mejores momentos bajo el paraguas de los días de gloria.

Yo soy de los primeros, pero igual valía tienen mis compañeros Santi Mendoza o Raúl Ameneiro, que no recuerdan más que vaguedades de aquellos títulos mundiales de 2005 y 2006. Ellos son exponentes de esa generación intermedia que ha dado paso a la nueva hornada: los jóvenes que no habían nacido o no tenía uso de razón cuando con el icónico Renault azul y amarillo como su bandera asturiana acabó con el sempiterno reinado del ‘Kaiser’ Schumacher.

No les importa no haber visto ganar a Fernando ningún mundial y apenas haber disfrutado algún triunfo en alguna carrera suelta. Alonso es un deportista intergeneracional. El 'Padre' capaz de generar en torno a su figura una especie de secta que guía desde el carisma y el rendimiento a miles de fans. Porque 20 años después de su primer mundial sigue tan vigente como competitivo.

Por supuesto, le parecerá extraña esta afirmación si le digo que no se sube a lo más alto del podio en un Gran Premio de Fórmula 1 desde mayo de 2013. Pero es la realidad y no hay matices para quienes quieren entender que en la Fórmula 1 hay gestas que se pueden hacer realidad, pero hay diferencias técnicas entre los monoplazas que ni las mejores manos de la historia pueden subsanar.

Obviamente, tampoco el talento de Alonso ha logrado imponerse a la dictadura tecnológica. Pero el asturiano ha firmado gestas a la altura de los muy pocos que han logrado rendir por encima de su coche. Ha estado cerca de lograr campeonatos casi imposibles y ha demostrado por qué es uno de los mejores de la historia cada vez que se ha subido a una máquina cercana en cuanto a posibilidades a la más dominante del momento.

En su palmarés hay ‘solo’ dos Mundiales y 32 victorias. Y visto lo que ha hecho Honda para dotar de motorización al Aston Martin de este año, parece que seguirá siendo así. Lo sufrimos todos los que, aprovechando el brutal cambio reglamentario, veíamos esta ventana como, quizá, la última oportunidad.

Si ni siquiera la ansiada victoria número 33 llega, será un palo duro. Pero habrá que quedarse con las lecciones de cómo afrontar la vida que nos da fin de semana tras fin de semana un tipo de 45 años millonario y que ya lo ha ganado todo, pero que sigue jugándose el pellejo y apretando más que nadie aunque su lucha sea por acabar decimocuarto. Porque, al fin y al cabo, en eso consiste el deporte.

Quizá no llegue la merecida gloria final. Y será una frustración enorme. Una espina imposible de eliminar. Una de esas injusticias históricas que el mundo del deporte se empeña en regalarnos en disciplinas en las que no siempre gana el mejor. Será algo incoherente con respecto a los méritos y al talento de Alonso. Pero no tenga duda que, incluso si eso sucede y pese a todo lo sufrido, ser de Fernando nos parece mejor.