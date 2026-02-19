“Todos estamos con el vaso medio lleno”. Esa frase de David Mella tras la derrota de los blanquiazules ante el Castellón resume mucho más que una actitud. Refleja una manera de afrontar los desafíos que, a estas alturas de la temporada, es fundamental para mantener la estabilidad y, sobre todo, el optimismo y la ilusión. Sí, el equipo perdió y no tiró entre los tres palos hasta el minuto 94, en un remate de cabeza precisamente ejecutado por el extremo de Teo. Pero si nos olvidamos por un segundo de la exigencia que lleva añadida el llevar el escudo del Deportivo en el pecho y miramos con perspectiva, el equipo no ha salido de las zonas altas de la clasificación en toda la Liga. “No salimos de los primeros puestos desde que empezamos. Creo que algunas veces tenemos una visión distorsionada de la realidad”, respondía José Ángel a este medio cuando se le preguntaba por cómo se gestionaban las malas rachas. Y es que esa es, ni más ni menos, la realidad.

Desde una buena posición, estable y, sobre todo, llena de posibilidades, mira el Deportivo hacia lo que algunos consideran ya como el tramo decisivo de la temporada, cuando todavía quedan 16 jornadas por disputarse. Quizá es exceso de ambición, quizá ganas de correr para descubrir ya cómo quedará esta locura que es la ‘Hypertensiones’. Pero precisamente, mantener la calma para poder mejorar y trabajar desde la paciencia y la confianza son las claves para poder escalar esos tan solo cuatro puntos que separan al equipo coruñés del ascenso directo. “Tenemos que ser optimistas, hay que mandar un mensaje positivo, trabajar cada día para mejorar y sacar el máximo de puntos posibles, pero sin estresarnos por la situación clasificatoria”, afirmó Loureiro este miércoles. Parece que Mella y el cercedense se pusieron de acuerdo para dar el mismo discurso cuando se sentaran en la sala de prensa de Abegondo. Pero lejos de ser así, yo creo que solamente se trata de observar las cosas con perspectiva y, sobre todo, serenidad.

Y por supuesto que tiene muchas cosas que mejorar este Deportivo. Básicamente, porque sin tirar a puerta, no se pueden marcar goles. Pero si la eficacia y la pegada son importantes en el fútbol, casi lo es en la misma medida el aspecto mental. No solo del cuerpo técnico o de los jugadores, sino que es justo en este punto en el que la afición también entra al verde para jugar un papel muy importante. La idea de trabajar cada día, de mejorar y de no obsesionarse, al menos de momento, con la situación de la tabla es un mensaje que invita a la paciencia, a la confianza y, sobre todo, a disfrutar del proceso. La derrota en Castalia fue un chasco para todos, pero lejos de tomársela como un punto de alarma, puede ser el punto de inflexión en el que todos confiemos, como un día lo fue la dura derrota ante el Real Unión que hoy todos recordamos como “o comezo doutra historia”. Porque en el fútbol, como en la vida, ver el vaso medio lleno siempre permite observar más las oportunidades que los obstáculos.